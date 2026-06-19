Kanpur Today News: उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर बहुत पुराना और बड़े शहरों में गिना जाता है. यह शहर खबरों को लेकर भी चर्चाओं में रहता है. ऐसे ही घंटाघर टाटमिल पुल से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां पुल पर एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए. इस बहु-वाहन दुर्घटना में एक जेसीबी, लोडर, ट्रैक्टर-ट्रॉली और एक स्कूटी की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए. इसके अलावा NEET परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. 21 जून को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर प्रस्तावित मेगा ब्लॉक फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. रेलवे का कहना है कि जल्द ही इसकी नई तारीख घोषित की जाएगी. यहां पढ़ें कानपुर जिले की आज की ताजा खबरें...