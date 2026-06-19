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40 minutes ago

Kanpur Today News: उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर बहुत पुराना और बड़े शहरों में गिना जाता है. यह शहर खबरों को लेकर भी चर्चाओं में रहता है. ऐसे ही घंटाघर टाटमिल पुल से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां पुल पर एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए. इस बहु-वाहन दुर्घटना में एक जेसीबी, लोडर, ट्रैक्टर-ट्रॉली और एक स्कूटी की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए. इसके अलावा NEET परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. 21 जून को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर प्रस्तावित मेगा ब्लॉक फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. रेलवे का कहना है कि जल्द ही इसकी नई तारीख घोषित की जाएगी. यहां पढ़ें कानपुर जिले की आज की ताजा खबरें...

Jun 19, 2026 09:29 (IST)
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Kanpur Hindi News: NEET परीक्षा के मद्देनज़र टला कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का मेगा ब्लॉक

21 जून को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन (Kanpur Central Railway Station) पर प्रस्तावित मेगा ब्लॉक अब नहीं होगा. रेलवे प्रशासन ने NEET परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेगा ब्लॉक को स्थगित करने का निर्णय लिया है. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, मेगा ब्लॉक के दौरान कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ने की संभावना थी, जिससे परीक्षार्थियों को यात्रा में असुविधा हो सकती थी. इसी वजह से फिलहाल मेगा ब्लॉक टाल दिया गया है.

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