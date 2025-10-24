बेटा पैदा करो, ससुर-नंदोई से संबंध बनाओ... ससुराल में मुस्लिम महिला ने क्या-क्या खुलासे किए

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक विवाहित महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं. महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि 'लड़के की चाहत' के चलते उसका दो बार जबरन गर्भपात कराया गया. इतना ही नहीं, उस पर अपने ससुर और नंदोई के साथ अवैध संबंध बनाने का भी दबाव डाला गया.

बाबू पुरवा थाना क्षेत्र में महक खान नाम की महिला ने पति शाह फहेद उर्फ पिंटू, सास बेबी निशा, ननद नर्गिस, सबीना, मंतशा और नंदोई सिरोज अंसारी समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ दहेज, यौन उत्पीड़न, लिंग परीक्षण और जबरन गर्भपात कराने के आरोप में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है. महक खान की शादी 2021 में बाबूपुरवा निवासी शाह फहेद से हुई थी.

गर्भ में लड़की होने पर कराया दो बार गर्भपात

एफआईआर के अनुसार, शादी के कुछ महीनों बाद ही पति और ससुराल वालों ने व्यापार के लिए लाखों रुपये और एक कार की मांग शुरू कर दी. मांग पूरी न करने पर महक खान के साथ आए दिन मारपीट की जाने लगी.

पीड़िता का आरोप है कि पहली बेटी पैदा होने के बाद ससुराल वालों का उत्पीड़न और बढ़ गया. जब वह दोबारा गर्भवती हुई, तो ससुराल वाले उसे नौबस्ता स्थित एक अस्पताल ले गए. वहां अल्ट्रासाउंड (लिंग परीक्षण) कराकर यह पता चला कि गर्भ में लड़की है, तो उसका जबरन गर्भपात करा दिया गया.पीड़िता के अनुसार, यह क्रूरता उसके साथ दो बार दोहराई गई.

ससुर और नंदोई से संबंध बनाने का दबाव

क्रूरता की हदें तब पार हो गईं जब ससुराल वालों ने बेटा पैदा करने के लिए महक खान पर अपने ससुर या नंदोई के साथ अवैध संबंध बनाने का दबाव डाला. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि ससुर और नंदोई ने कई मौकों पर उसके साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की. जब उसने विरोध किया और पति को बताया, तो पति ने भी परिवार वालों का ही साथ दिया.

आखिरकार, पीड़िता को बेरहमी से पीटकर और दहेज की मांग पूरी न होने तक वापस न आने की धमकी देकर घर से निकाल दिया गया. इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने शुरू की जांच

कानपुर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए बताया कि थाना बाबूपुरवा में एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि बार-बार लड़की पैदा होने पर उसका कई बार गर्भपात कराया गया है. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.