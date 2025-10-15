विज्ञापन
कानपुर में जिंदा जलाने का मामला निकला झूठा, CCTV की जांच में पलट गई पूरी कहानी

यूपी के कानपुर में एक होजरी कर्मचारी को अज्ञात हमलावरों द्वारा जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला पुलिस जांच में पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है. शिवराजपुर में हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी.

  • कानपुर में रोहित सिंह नामक युवक ने खुद को पेट्रोल डालकर आग लगाई थी, जिसे पुलिस जांच में साबित किया गया
  • घटना की रात रोहित शराब के नशे में था और उसने मोबाइल फोन एक ऑटो में छोड़ दिया था
  • सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि रोहित ने पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदकर अपने ऊपर डाला और खुद आग लगा ली
यूपी के कानपुर में एक होजरी कर्मचारी को अज्ञात हमलावरों द्वारा जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला पुलिस जांच में पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है. शिवराजपुर में हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी, जब युवक के भाई ने आरोप लगाया था कि अज्ञात लोगों ने पेट्रोल डालकर उसके भाई को आग लगा दी. हालांकि, पुलिस की गहन जांच और सीसीटीवी फुटेज ने इस चौंकाने वाले मामले की पूरी सच्चाई उजागर कर दी है.

CCTV फुटेज से सामने आया सच

पुलिस जांच में पता चला कि 22 वर्षीय पीड़ित रोहित सिंह ने खुद ही खुद को आग लगाई थी. एसीपी अमरनाथ ने इस संबंध में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि घटना की रात रोहित अत्यधिक शराब के नशे में था.

सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड हुई पूरी घटना

वीडियो के मुताबिक, शराब के नशे में होने के कारण रोहित ने पहले अपना मोबाइल फोन एक ऑटो में छोड़ दिया था. इसके बाद, उसने एक टोल प्लाजा पर जाकर हंगामा भी किया. फुटेज में दिखा कि रोहित ने खुद ही एक पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल खरीदा. फिर वह एक दुकान पर गया और वहां से सिगरेट और माचिस खरीदी. सबसे चौंकाने वाला दृश्य यह था कि रोहित ने अपने ऊपर पेट्रोल डाला और जैसे ही सिगरेट जलाने के लिए माचिस जलाई, वह खुद ही आग की लपटों में घिर गया.

70% झुलसा, हालत गंभीर

इस आत्मदाह की कोशिश में रोहित लगभग 70 प्रतिशत तक झुलस गया है. उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने शुरुआत में, रोहित के भाई की तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. लेकिन सीसीटीवी फुटेज के इस नए और विस्फोटक खुलासे के बाद अब जांच की दिशा पूरी तरह से बदल गई है. एसीपी अमरनाथ ने कहा है कि अब इस बात की गहनता से जांच की जा रही है कि रोहित ने नशे की हालत में ऐसा खतरनाक और जानलेवा कदम क्यों उठाया.

