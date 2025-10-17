थाने में फिल्मी क्लाइमेक्स, रूठे पति-पत्नी के फिर जुड़े दिल, महिला पुलिसकर्मियों के भी छलके आंसू

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे 'मिशन शक्ति' अभियान ने एक बार फिर अपनी सार्थकता और संवेदनशीलता सिद्ध की है. कानपुर के थाना अरौल में नवस्थापित मिशन शक्ति केंद्र एक ऐसे भावुक और हृदयस्पर्शी क्षण का गवाह बना, जहां वर्षों से चले आ रहे पति-पत्नी के विवाद का न केवल सुखद अंत हुआ, बल्कि उनके रिश्ते में प्रेम और सम्मान का एक नया अध्याय शुरू हो गया. इस दृश्य को देखकर केंद्र पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों की भी आंखें भर आईं.

फरियाद लेकर थाने की पहुंची पत्नी

मामला तब सामने आया जब ग्राम संभियापुर की एक महिला पारिवारिक कलह की फरियाद लेकर थाना अरौल के मिशन शक्ति केंद्र पहुंची. उसने बताया कि काफी दिनों से पति से विवाद चल रहा है, जिसके कारण घर में मनमुटाव और कलह का माहौल बना हुआ है और उनका रिश्ता टूटने की कगार पर है.

मामले की गंभीरता को समझते हुए, मिशन शक्ति केंद्र की प्रभारी, महिला उप-निरीक्षक प्रीतांजली ने तुरंत संज्ञान लिया. उन्होंने तत्काल महिला के पति को थाने बुलवाया और दोनों को आमने-सामने बिठाकर उनकी समस्याओं को अत्यंत धैर्य और संवेदनशीलता के साथ सुना.

काउंसलिंग ने पिघलाई रिश्तों में जमी बर्फ

काउंसलिंग के दौरान, उप-निरीक्षक प्रीतांजली ने दंपति को उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों और रिश्तों के महत्व का एहसास कराया. उन्होंने समझाया कि आपसी प्रेम, विश्वास और सम्मान ही किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं.

पुलिस के इन सकारात्मक और खुशनुमा प्रयासों का असर जल्द ही दिखने लगा. दोनों को अपनी-अपनी गलतियों का एहसास हुआ और काफी दिनों से उनके रिश्ते में जमी बर्फ पिघल गई. भावनाओं पर काबू न रख पाने पर, पति ने सबके सामने अपनी पत्नी को गले लगाकर माफी मांगी. यह पल इतना भावुक था कि वहां मौजूद मिशन शक्ति केंद्र की महिला पुलिसकर्मियों की आँखें भी छलक उठीं.

फूलों की माला और मिठाई से हुई नए जीवन की शुरुआत

माहौल को और खुशनुमा बनाते हुए प्रभारी प्रीतांजली ने इस दंपति को एक-दूसरे को फूलों की माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं.

खुशी-खुशी विदा होते हुए, इस जोड़े ने एक स्वर में मिशन शक्ति केंद्र और उत्तर प्रदेश पुलिस का हृदय से आभार व्यक्त किया, जिनकी संवेदनशील पहल और काउसलिंग की वजह से आज उनका बिखरता हुआ परिवार टूटने से बच गया. यह घटना दर्शाती है कि मिशन शक्ति केवल सुरक्षा का नहीं, बल्कि परिवारों को जोड़ने और रिश्तों को बचाने का भी सशक्त माध्यम बन रहा है.