सर तन से जुदा... भड़काऊ पोस्‍ट के बाद कानपुर में जमकर नारेबाजी, पुलिस ने संभाला मोर्चा

कानपुर में युवक की कथित भड़काऊ पोस्ट से आक्रोशित लोगों लोगों की भीड़ ने आरोपी का घर घेर लिया और जमकर हंगामा किया. इस दौरान 'गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा' जैसे भड़काऊ नारे भी लगाए गए. 

सर तन से जुदा... भड़काऊ पोस्‍ट के बाद कानपुर में जमकर नारेबाजी, पुलिस ने संभाला मोर्चा
  • कानपुर के फीलखाना थाना इलाके में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शिया-सुन्नी के बीच विवाद और तनाव फैल गया.
  • शिया समुदाय के युवक सोजफ द्वारा की गई पोस्ट को सुन्नी समुदाय ने धार्मिक भावना आहत करने वाला माना.
  • भीड़ ने आरोपी सोजफ के घर का मुख्य दरवाजा तोड़ दिया और भड़काऊ नारे लगाते हुए भारी हंगामा किया.
कानपुर:

उत्तर प्रदेश के कानपुर में रविवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बवाल हो गया. इसके बाद एक ही मुस्लिम समुदाय के दो पक्ष शिया और सुन्नी आमने-सामने आ गए. बवाल इतना बढ़ा कि गुस्‍साई भीड़ ने आरोपी के घर को घेर लिया और जमकर नारेबाजी की. इस दौरान 'सर तन से जुदा' जैसे भड़काऊ नारे भी लगाए गए. हालांकि पुलिस ने विवाद के बड़ा होने से पहले ही आरोपी को हिरासत में ले लिया और किसी तरह से मामले को संभाला. 

दरअसल, कानपुर के फीलखाना थाना इलाके में रविवार की शाम को एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मुस्लिम समुदाय के शिया और सुन्नी आमने-सामने आ गए, जिससे इलाके में तनाव व्‍याप्‍त हो गया. एक युवक द्वारा की गई कथित भड़काऊ पोस्ट से आक्रोशित दूसरे पक्ष के सैकड़ों लोगों की भीड़ ने आरोपी का घर घेर लिया और जमकर हंगामा किया. इस दौरान 'गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा' जैसे भड़काऊ नारे भी लगाए गए. 

एक पोस्‍ट से भड़का मामला

फीलखाना थाना क्षेत्र का पटकापुर शिया-सुन्नी आबादी वाला क्षेत्र है. जानकारी के अनुसार, शिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सोजफ नाम के एक युवक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, जिसे सुन्नी समुदाय ने अपनी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला माना. पोस्ट के वायरल होते ही सुन्नी समुदाय के लोगों में गुस्सा भड़क गया. 

एक सोशल मीडिया पोस्ट के चक्कर में शुरू हुए इस विवाद में देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित भीड़ सोजफ के घर के बाहर जमा हो गई. भीड़ ने पहले तो जमकर नारेबाजी की. फिर गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर का मुख्य दरवाजा भी तोड़ दिया. बवाल बढ़ता देख मोहल्ले में अफरातफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. 

पुलिस ने की लोगों से अपील

सूचना मिलते ही कोतवाली थाने की सर्किल फोर्स और डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने लाठी पटक कर और लोगों को समझा-बुझाकर उग्र भीड़ को तितर-बितर किया और हालात पर काबू पाया. पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील की है. 

आरोपी को लिया हिरासत में

एसीपी अशुतोष कुमार ने बताया, "भड़काऊ पोस्ट करने वाले आरोपी सोजफ को तुरंत हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही कानून व्यवस्था बिगाड़ने और भीड़ को उकसाने वाले उपद्रवियों को भी चिह्नित किया जा रहा है. कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है."

इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है लेकिन तनाव बना हुआ है.

