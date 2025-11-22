विज्ञापन
'भारत सरकार' लिखी कार ने बाइकों को रौंद छात्रा को किया घायल, फूटा भीड़ का गुस्सा

Kanpur News: कार के अंदर मौजूद सभी लड़के नाबालिग थे. ये देखते ही भीड़ का गुस्सा और भी भड़क उठा. उन्होंने नाबालिग चालकों की पिटाई भी कर दी और वीआीपी नंबर वाली उस कार में जमकर तोड़फोड़ भी की.

'भारत सरकार' लिखी कार ने बाइकों को रौंद छात्रा को किया घायल, फूटा भीड़ का गुस्सा
कानपुर में कार ने छात्रा को किया घायल.
  • कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र सतवारी रोड पर तेज रफ्तार कार ने आधा दर्जन बाइकों को क्षतिग्रस्त कर दिया.
  • कार चालक ने भागते समय एक स्कूली छात्रा को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया.
  • घटना के बाद स्थानीय लोग गुस्साए और कार का पीछा कर उसे काफी दूर जाकर रोककर पीटा.
कानपुर:

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक खौफनाक घटना सामने आई है. भारत सरकार लिखी एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर जमकर उत्पाद मचाया और करीब आधा दर्जन बाइकों को रौंद कर घायल कर दिया. यह घटना चकेरी थाना क्षेत्र सतवारी रोड पर हुई. जब VIP नंबर की कार एक दफ्तर के बाहर कतार में खड़ी कई मोटरसाइकिलों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर वहां से भागने लगी. कार ड्राइवर ने रास्ते में एक स्कूली छात्रा को भी टक्कर मारकर घायल कर दिया.

कार ने पहले बाइकों को रौंदा, फिर छात्रा को किया घायल

दरअसल बाइकों को नुकसान पहुंचाने के बाद वीआईपी कार का ड्राइवर वहां से स्पीड में भागने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान एक स्कूली छात्रा को उनके अपनी चपेट में ले लिया. इस घटना में वह बुरी तरह घायल हो गई. इसके बाद गुस्साए लोगों ने कार का पीछा करना शुरू कर दिया. इस घटना के बाद वहां मौजद लोग भड़क उठे. भीड़ ने काफी दूर तक पीछा करने के बाद कार को रोक लिया.

भीड़ ने कार चला रहे नाबालिकों को पीटा

कार के भीतर का नजारा देखकर भीड़ हैरान रह गई. दरअसल अंदर मौजूद सभी लड़के नाबालिग थे. ये देखते ही भीड़ का गुस्सा और भी भड़क उठा. उन्होंने नाबालिग चालकों की पिटाई भी कर दी और वीआीपी नंबर वाली उस कार में जमकर तोड़फोड़ भी की.

सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई घटना

इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कार को बाइकों में टक्कर मारते हुए साफ तौर से देखा जा सकता है. मामले की सूचना मिलते ही चकेरी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और भीड़ के चंगुल से नाबालिग चालकों को छुड़ाकर हिरासत में लिया. पुलिस ने कार को भी अपने कब्जे में ले लिया. वहीं घायल छात्रा को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भेजा गया.

