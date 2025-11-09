बाजरा पिसाने गए छात्र की आटा चक्की में विस्फोट से हुई मौत, सीसीटीवी में दिखा धमाका 

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में अपने बुजुर्ग बाबा की बाजरे की रोटी खाने की इच्छा पूरी करने गए एक हाई स्कूल के छात्र की आटा चक्की में हुए विस्फोट में दर्दनाक मौत हो गई. यह पूरी घटना चक्की में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें विस्फोट से पहले व विस्फोट के बाद का मंजर साफ दिखाई दे रहा है.

घटना रूरा थाना क्षेत्र के सरगांव बुजुर्ग गांव की है. गांव के रहने वाले संजय के 16 वर्षीय पुत्र मोहित जो कि 10वीं का छात्र था. वह अपने 75 वर्षीय बाबा संतलाल के कहने पर साइकिल से 10 किलो बाजरा लेकर पिसवाने के लिए गांव की ही एक आटा चक्की पर गया था. बताया जाता है कि मोहित अपने बाबा का बहुत लाडला था और उनकी हर बात मानता था.

दोपहर करीब साढ़े तीन बजे जब मोहित चक्की पर पहुंचा तो वहां पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे और चक्की चल रही थी. उसने जल्द बाजरा पीसने को कहा और वहीं खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि मोहित चक्की के पास खड़ा है और उसके साथ चार अन्य लोग भी मौजूद हैं.

तभी अचानक तेज दबाव के चलते आटा चक्की में जोरदार धमाका हुआ और चक्की में लगा भारी पत्थर लोहे का कवर तोड़ता हुआ सीधे सामने खड़े मोहित के सिर के पिछले हिस्से में जा लगा. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोहित का सिर फट गया और वह मौके पर ही गिर गया. विस्फोट के बाद चक्की में आटे का गुबार छा गया.

जब धुआं छटा तो मोहित वहां नजर नहीं आया. चक्की बंद करने पर लोगों ने उसे खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा. हादसे के वक्त मोहित के पास खड़े दो अन्य लड़के खून देखकर डर गए और वहां से भाग गए. चक्की चला रहे बुजुर्ग ने जब मोहित को देखा तो उसके सिर से खून बह रहा था. धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए. जब तक लोग उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करते, तब तक मोहित दम तोड़ चुका था.

किशोर की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची रूरा थाना पुलिस ने जांच पड़ताल कर चक्की मालिक से पूछताछ की. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की आगे की जांच कर रही है.