उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हुआ है. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे एक ट्रक ने स्कूली बस को टक्कर मार दी, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 35 घायल हो गए. यह हादसा ठठिया थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के 209 किलोमीटर पर हुआ. जानकारी के अनुसार, आगरा से स्कूली बच्चों को पिकनिक पर लेकर बस कौशांबी गई थी. मंगलवार को सभी बच्चे वापस लौट रहे थे. इसी दौरान एक्सप्रेसवे पर बस खड़ी थी, तभी पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस में सवार बच्चों में अफरा-तफरी मच गई. हादसे के समय बस में करीब 50 छात्र और छह शिक्षक सवार थे.

कन्नौज में कैसे हुआ यह हादसा

बताया जा रहा है कि कौशांबी के सिराथू में आने वाले ओरिएंट पब्लिक स्कूल की बस बच्चों को लेकर आगरा-मथुरा टूर पर गई थी. सोमवार को ताजमहल का दीदार करने के बाद स्कूली बच्चों को यह गाड़ी लेकर मंगलवार सुबह कौशांबी लौट रही थी. बस में करीब 50 छात्र और 6 शिक्षक सवार थे, सुबह करीब 5 बजकर 45 मिनट पर कन्नौज के इलाके में छात्रों को बाथरूम कराने के लिए बस को एक्सप्रेसवे के किनारे रोका गया था. इसी दौरान पीछे से आगरा की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी बस में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस में सवार बच्चों में अफरा-तफरी मच गई. चीख-पुकार मच गई और कई बच्चे बस के अंदर ही फंस गए. एक घायल छात्र ने बताया कन्नौज के इलाके में छात्रों को बाथरूम कराने के लिए बस रुकी थी. इसी दौरान पीछे से एक ट्रक ने बस को टक्कर मारी.

चार बच्चों की मौत

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक चार बच्चों की इस घटना में मौत हुई है, जबकि 35 बच्चे घायल हैं. घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज तिर्वा पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. हादसे की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मेडिकल कॉलेज पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने घायल बच्चों का हालचाल जाना और चिकित्सकों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. हादसे के बाद पुलिस घटना की जांच में जुट गई है.

पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि कौशाम्बी से लगभग 50 छात्रों और स्टाफ को लेकर आ रही एक स्कूल बस मथुरा से लौट रही थी. सुबह करीब 5 बजकर 45 मिनट पर यह हादसा हुआ है. तिरवा मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में चार बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया. स्कूल के प्रिंसिपल और एक अन्य बच्चा गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें कानपुर रेफर किया जा रहा है, जबकि मामूली रूप से घायल 22 बच्चों का इलाज तिरवा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.

इस घटना के दौरान सुरक्षित रहे बच्चों और स्कूल स्टाफ को दूसरे वाहन की व्यवस्था करके घर भेजा जा रहा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद बच्चों के परिजन भी परेशान हैं, जिन्हें जानकारी दी जा रही है.

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