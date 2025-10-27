विज्ञापन
झांसी में 12 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या, भूसे में दबा मिला शव

बर्बर तरीके से की गई बच्चे की हत्या की सूचना पर फॉरेन्सिक टीम व डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा तथा जांच शुरू कर दी है. मृतक के परिजनों की माने तो पारिवारिक रंजिश में करीबी ताई और ताऊ ने साहिल की हत्या की है.

झांसी:

यूपी के झांसी में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक 12 साल के लड़के की गला रेतकर हत्या कर दी गई. हत्यारों ने लड़के का प्राइवेट पार्ट भी काट दिया. मृतक का शव खेत पर बने कमरे में भूसे में दबा मिला है. मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. वहीं परिजनों ने पारिवारिक रंजिश में ताई और ताऊ पर हत्या का आरोप लगाया है. 

झांसी जनपद में बबीना के ग्राम पुरा निवासी रंजीत यादव का 12 वर्षीय पुत्र साहिल रविवार की शाम से लापता था. परिजन उसकी तलाश में जुटे थे. आज कुछ लोग खेत पर बच्चे की तलाश करते पहुंचे तो वहां बने कमरे पर लगे ताले को खोला, अचानक भूसे से साहिल का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया. बच्चे की हत्या गला रेतकर व प्राइवेट पार्ट को जख्मी कर की गई थी. 

बर्बर तरीके से की गई बच्चे की हत्या की सूचना पर फॉरेन्सिक टीम व डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा तथा जांच शुरू कर दी है. मृतक के परिजनों की माने तो पारिवारिक रंजिश में करीबी ताई और ताऊ ने साहिल की हत्या की है.

एसएसपी झांसी बीबीजीटीएस मूर्ति खुद मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया. परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपों के आधार पर मृतक साहिल के ताऊ अवतार और ताई मंजू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

बच्चे की हत्या के पीछे परिवार ताऊ और ताई को दोषी मान रहा है. हालांकि अभी ये परिवार का शक है, पुलिस अपने तरीके से पड़ताल कर रही है. 
 

