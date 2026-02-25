इकलौते बसपा MLA उमाशंकर सिंह के लखनऊ आवास पर इनकम टैक्स का छापा, कैंसर का चल रहा है इलाज

राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर स्थित बहुजन समाज पार्टी (BSP) के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के आवास और दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है. यह कार्रवाई ऐसे समय में हो रही है जब विधायक कैंसर की बीमारी से पीड़ित है. उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है और अब तक उनके दो बड़े ऑपरेशन भी हो चुके हैं. बीमारी की गंभीरता को देखते हुए वह लखनऊ स्थित अपने आवास पर पूरी तरह से आइसोलेशन में रह रहे थे. सूत्रों के मुताबिक,आयकर विभाग कुछ वित्तीय लेन-देन और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रहा है. हालांकि विभाग की ओर से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

30 से अधिक अफसर और भारी पुलिस बल

आयकर विभाग की इस बड़ी कार्रवाई में 30 से ज्यादा अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल शामिल है. गोमतीनगर स्थित उनके आवास और कार्यालय को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है. छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने घर के भीतर मौजूद फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है. सुरक्षा के लिहाज से घर के बाहर पुलिस बल तैनात है और मीडिया को भी दूरी पर रखा गया है. मेडिकल सेवाओं पर भी 'पहरा': छापेमारी के दौरान सुरक्षा इतनी सख्त है कि विधायक की देखभाल के लिए आने वाले डॉक्टर और नर्सों के प्रवेश पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है.



बीएसपी के इकलौते विधायक हैं उमाशंकर

उमाशंकर सिंह वर्तमान विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक हैं. वह अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य कारणों से सार्वजनिक जीवन से दूर थे. उनके आवास पर अचानक हुई इस रेड ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है.