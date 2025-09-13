विज्ञापन
विशेष लिंक

यूपी के प्रतागढ़ में महिला ने अपने खून से सीएम योगी को लिखा लेटर, कहा- मेरा पति वापस दिलाइये 

प्रतापगढ़ की रहने वाली महिला का दावा है कि रायबरेली में कुलसूम बानो नाम की महिला ने उनके पति अमित सिंह को लव जिहाद में फंसा लिया. अमित सिंह ने युवती कुलसूम को काफी पैसे दिए है. वो औरत अधिकार से घर मे आती है और रहती है.

Read Time: 2 mins
Share
यूपी के प्रतागढ़ में महिला ने अपने खून से सीएम योगी को लिखा लेटर, कहा- मेरा पति वापस दिलाइये 
महिला ने सीएम योगी लिखा पत्र
  • प्रतापगढ़ की महिला ने पति और उसकी प्रेमिका से तंग आकर CM योगी को खून से इंसाफ मांगने वाला पत्र लिखा है
  • महिला का आरोप है कि रायबरेली की कुलसूम बानो ने उसके पति अमित सिंह को प्रेमजाल में फंसाकर घर से निकाल दिया है
  • पति अमित सिंह पर युवती कुलसूम को पैसे देने और उसे घर में अधिकार से रहने देने का भी आरोप लगाया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
लखनऊ:

यूपी के प्रतापगढ़ से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला ने पति और उसकी प्रेमिका से तंग आकर सीएम योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखकर इंसाफ की मांग की है. महिला ने आरोप लगाया कि दूसरे समुदाय की युवती ने उसके पति को प्रेमजाल में फंसा लिया है. पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि पति और प्रेमिका ने महिला को पीटा और घर से निकाल दिया.

Latest and Breaking News on NDTV

प्रतापगढ़ की रहने वाली महिला का दावा है कि रायबरेली में कुलसूम बानो नाम की महिला ने उनके पति अमित सिंह को लव जिहाद में फंसा लिया. अमित सिंह ने युवती कुलसूम को काफी पैसे दिए है. वो औरत अधिकार से घर मे आती है और रहती है. उसका दवा है कि उसे घर से निकाल दिया है. कुलसूम बानो के पति वसीम खान और उनके पिता को सारी बात पता है लेकिन वो लोग कुछ नही करते है. 

सीओ सदर अमित सिंह ने बताया कि दंपती के बीच आपसी विवाद चल रहा है. महिला ने पति के खिलाफ काफी पहले एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. इस समय मामला कोर्ट में विचाराधीन है. एक सप्ताह पहले पति ने भी पत्नी के खिलाफ फर्जी तरीके से परेशान करने केस दर्ज कराया है. मामले की जांच कराई जा रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP CM Yogi, UP Government
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com