यूपी के प्रतागढ़ में महिला ने अपने खून से सीएम योगी को लिखा लेटर, कहा- मेरा पति वापस दिलाइये 

यूपी के प्रतापगढ़ से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला ने पति और उसकी प्रेमिका से तंग आकर सीएम योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखकर इंसाफ की मांग की है. महिला ने आरोप लगाया कि दूसरे समुदाय की युवती ने उसके पति को प्रेमजाल में फंसा लिया है. पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि पति और प्रेमिका ने महिला को पीटा और घर से निकाल दिया.

प्रतापगढ़ की रहने वाली महिला का दावा है कि रायबरेली में कुलसूम बानो नाम की महिला ने उनके पति अमित सिंह को लव जिहाद में फंसा लिया. अमित सिंह ने युवती कुलसूम को काफी पैसे दिए है. वो औरत अधिकार से घर मे आती है और रहती है. उसका दवा है कि उसे घर से निकाल दिया है. कुलसूम बानो के पति वसीम खान और उनके पिता को सारी बात पता है लेकिन वो लोग कुछ नही करते है.

सीओ सदर अमित सिंह ने बताया कि दंपती के बीच आपसी विवाद चल रहा है. महिला ने पति के खिलाफ काफी पहले एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. इस समय मामला कोर्ट में विचाराधीन है. एक सप्ताह पहले पति ने भी पत्नी के खिलाफ फर्जी तरीके से परेशान करने केस दर्ज कराया है. मामले की जांच कराई जा रही है.