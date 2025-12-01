विज्ञापन

UP Anganwadi Bharti: यूपी के गौतम बुद्ध नगर में महिलाओं के लिए निकलीं सरकारी नौकरियां, तुरंत कर दें अप्लाई

UP Anganwadi Bharti: यूपी में जो महिलाएं सरकारी नौकरी की खोज कर रही हैं. उनके लिए खुशखबरी है. सरकार ने आंगनवाड़ी पदों पर नियुक्ति निकाली हैं. गौतम बुद्ध नगर जिले में कुल 240 आंगनवाड़ी पदों पर नौकरियां निकली हैं.

Read Time: 2 mins
Share
UP Anganwadi Bharti: यूपी के गौतम बुद्ध नगर में महिलाओं के लिए निकलीं सरकारी नौकरियां, तुरंत कर दें अप्लाई
Anganwadi Worker Vacancy UP: रिक्त पदों पर नियुक्ति सीधे तौर पर की जानी है.

Anganwadi Worker Vacancy UP: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी निकली हैं. जो महिलाएं सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की खोज में हैं, वो इस मौके को हाथ से जाने न दें और समय रहते अप्लाई कर दें. सरकारी की और से जारी विज्ञापन के अनुसार गौतम बुद्ध नगर जिले में कुल 240 आंगनवाड़ी (UP Anganwadi Bharti) सहायिका (Anganwadi Worker Vacancy UP) के पद भरने जाने हैं. इन पदों की नियुक्ति बिसरख, दनकौर, दादरी और जेवर में की जानी है.

क्या है नियुक्ति की प्रक्रिया

रिक्त पदों पर नियुक्ति सीधे तौर पर की जानी है. भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साईट http://upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

Latest and Breaking News on NDTV
  1. इन जॉब के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगीं.
  2. शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो आंगनवाडी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष रखी गई है.
  3. आंगनवाडी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के पद के लिए न्यूनतम आयुसीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी. 
  4. आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 दिसंबर है.
  5. अगर आप ये नौकारी पाना चाहते हैं तो समय रहते ऊपर बताए गए लिंक पर जाकर आवेदन कर दें.

आंगनवाड़ी वर्कर वैकेंसी गाजियाबाद (Anganwadi Worker Vacancy Ghaziabad)

इसी तरह से जनपद गाजियाबाद (Anganwadi Naukri) में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Government Jobs, 10 Pass Government Jobs, Women Sarkari Naukri, Anganwadi Vacancy, Up Anganwadi Bharti
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com