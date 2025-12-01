UP Anganwadi Bharti: यूपी के गौतम बुद्ध नगर में महिलाओं के लिए निकलीं सरकारी नौकरियां, तुरंत कर दें अप्लाई

Anganwadi Worker Vacancy UP: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी निकली हैं. जो महिलाएं सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की खोज में हैं, वो इस मौके को हाथ से जाने न दें और समय रहते अप्लाई कर दें. सरकारी की और से जारी विज्ञापन के अनुसार गौतम बुद्ध नगर जिले में कुल 240 आंगनवाड़ी (UP Anganwadi Bharti) सहायिका (Anganwadi Worker Vacancy UP) के पद भरने जाने हैं. इन पदों की नियुक्ति बिसरख, दनकौर, दादरी और जेवर में की जानी है.

क्या है नियुक्ति की प्रक्रिया

रिक्त पदों पर नियुक्ति सीधे तौर पर की जानी है. भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साईट http://upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.