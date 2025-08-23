विज्ञापन
विशेष लिंक

वीडियो बनाती रहो... गाजियाबाद में डॉग लवर महिला से मारपीट, खाना खिलाने पर ताबड़तोड़ जड़े थप्पड़

शुक्रवार को एक बड़ा विवाद गाजियाबाद से सामने आया. यहां सिद्धार्थ विहार की ब्रह्मपुत्र इनक्लेव सोसायटी में पशु प्रेमी और एक युवक के बीच झगड़ा हो गया.

Read Time: 2 mins
Share
वीडियो बनाती रहो... गाजियाबाद में डॉग लवर महिला से मारपीट, खाना खिलाने पर ताबड़तोड़ जड़े थप्पड़

गाजियाबाद में कुत्ते को खाना खिलाने के मामले में एक शख्स ने युवती पर थपड़ों की बारिश कर दी. पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि बिना रुके शख्स लगातार पशु प्रेमी युवती पर हमला कर रहा है. युवती लगातार कह रही है, 'क्यों मार रहा है?'

गाजियाबाद की एक सोसायटी का पूरा मामला

दरअसल आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर खाना न खिलाने का आदेश बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था. इस आदेश के बीच शुक्रवार को एक बड़ा विवाद गाजियाबाद से सामने आया. यहां सिद्धार्थ विहार की ब्रह्मपुत्र इनक्लेव सोसायटी में पशु प्रेमी और एक युवक के बीच झगड़ा हो गया. एनक्लेव में यशिका नाम की लड़की कुत्तों को खाना खिला रही थी, तभी वहीं रहने वाले कमल किशोर खन्ना ने उसे रोका. आरोप है कि इसको लेकर दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी.

'तुम बनाती रहो वीडियो...'

आरोप है कि पहले यशिका ने युवक को एक थप्पड़ मारा और फिर अपशब्दों के प्रयोग के बीच आरोपी युवक ने लड़की को लगातार कुछ सेकेंडों के भीतर कई थप्पड़ जड़ दिए. वीडियो में देखा जा सकता है कि, थप्पड़ के बीच यशिका पीछे की ओर चलती रही और युवक उस पर एक के बाद एक थप्पड़ बरसाता रहा. वहां लोगों की मौजूदगी के बीच भी वो पीछे नहीं हटा. लड़की भी लगातार जवाब देती रही और अपने सहयोगी से वीडियो बनाने की बात कहती रही. 

सोसायटी में आए दिन होते हैं झगड़े

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. बाद में लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया. सोसायटी के लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाने और न खिलाने वालों के बीच यहां झगड़ा आम बात हो गई है. पशु प्रेमी सोसायटी के अंदर डॉग फीडिंग पर अड़े हैं. वो इन्हें सोसायटी के बाहर निकालने का भी विरोध करते हैं, वहीं स्ट्रीट डॉग्स के विरोधी इन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना चाहते. पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही है. उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ghaziabad News, Ghaziabad Latest News, Ghaziabad News In Hindi, Ghaziabad Samachar, Ghaziabad Dog Feeding Fight
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com