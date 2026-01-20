कानपुर IIT के एक और छात्र ने की आत्महत्या, कॉलेज की 6वीं मंजिल से कूदा

उत्तर प्रदेश के कानपुर में IIT के छात्र ने कॉलेज की 6वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी. लड़के के बिल्डिंग से नीचे गिरने के बाद कॉलेज मैनेजमेंट ने उसे गंभीर हालत में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद साथी छात्र उसका शव पोस्टमॉर्टम हाउस लेकर पहुंचे. उन्होंने बताया कि मृतक छात्र का नाम ईश्वर राम है, जो अर्थ साइंस से पीएचडी कर रहा था.

जानकारी के मुताबिक 25 साल का मृतक पीएचडी छात्र ईश्वराम राजस्थान के चुरू का रहने वाला था. बताया जा रहा है कि वह काफी समय से एंजाइटी की परेशानी से जूझ रहा था. इस वजह से उसकी पत्नी और बच्ची भी उसके साथ IIT परिसर में ही रहती थीं. ईश्वराम ने मंगलवार दोपहर डेढ़ बजे के करीब 6वीं मंजिल से छलांग लगा दी. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. पत्नी ने भी ईश्वरराम के तनाव में होने की बात कही है.

एक महीने में दूसरे छात्र ने की आत्महत्या

कानपुर आईआईटी में आत्महत्या का ये कोई पहला मामला नहीं है. एक महीने के भीतर हुई आत्महत्या की ये दूसरी घटना है. 29 दिसंबर को कैंपस हॉस्टल में बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट जय सिंह मीणा ने भी सुसाइड कर लिया था. इन घटनाओं ने संस्थान में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और सहायता व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. छात्र ने आत्महत्या क्यों की ये अब तक साफ नहीं हो सका है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

IIT में 2 साल में 9 छात्रों ने की आत्महत्या

कानपुर आईआीटी में दो सालों में आत्महत्या की ये 9वीं घटना है. इन घटनाओं ने संस्थान को कठघरे में लाकर खड़ा कर दिया है. दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 तक तीन छात्रों ने जान दे दी. इन घटनाओं ने बाद संस्थान ने ओपन हाउस मंच भी आयोजित किया था. संस्थान के काउंसलिंग सेंटर में मनोविज्ञानियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है. इसके बाद भी मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं.

