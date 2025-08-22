विज्ञापन
अगर मेरी हत्या हुई तो असली दोषी अखिलेश यादव : सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल

विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने विधायक पूजा पाल को बाहर का रास्ता दिखाकर पिछड़ों को संदेश देने का काम किया है कि वे 2027 के चुनाव में किसी प्रकार का जोखिम नहीं चाहते हैं. मगर, अब ये दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है.

  • पूजा पाल का कहना है कि उनके पति की हत्या के बाद सपा ने अपराधियों का बचाव किया था.
  • उन्होंने आरोप लगाया कि सपा में पिछड़े और दलितों को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है.
  • पूजा पाल ने भाजपा को वोट देने के कारण निष्कासन को गलत बताया और अखिलेश यादव पर पक्षपात का आरोप लगाया.
समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अगर मेरी भी हत्या होती है तो उसके असली दोषी अखिलेश यादव होंगे. पूजा पाल ने कहा कि जिस तरह उनके पति की सरेआम हत्या हुई और सपा ने अपराधियों का बचाव किया, उसी तरह अब उन्हें भी धमकियां दी जा रही हैं और उनकी भी हत्या की जा सकती है.

पूजा पाल के आरोप

  1. पूजा पाल ने कहा कि वह बिना सपा की मदद के दो बार विधायक बनीं, लेकिन तीसरी बार पार्टी नेताओं के कहने पर सपा से चुनाव लड़ा. मुझे लगा था अखिलेश यादव अपराधियों के खिलाफ खड़े होंगे और न्याय दिलाएंगे, लेकिन हकीकत इसके उलट निकली. सपा में पिछड़े, अति पिछड़े और दलित तो दूसरे दर्जे के नागरिक हैं; पहले दर्जे के सिर्फ मुस्लिम हैं, चाहे वे कितने ही बड़े अपराधी क्यों न हों.
  2. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव और सैफई परिवार हमेशा उनके पति के हत्यारों के पक्ष में खड़े रहे, जबकि भाजपा सरकार ने अपराधियों को सजा दिलाकर दिखाया. मेरे पति के हत्यारों को जब सजा मिली तो अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक अपराधियों के साथ खड़ी दिखी. इससे मेरा भरोसा सपा से पूरी तरह उठ गया.
  3. निष्कासन को लेकर भी उन्होंने तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगर मुझे भाजपा प्रत्याशी को वोट देने के कारण निकाला गया है तो फिर अखिलेश यादव बताएं कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने कई बार भाजपा को वोट क्यों दिया? वही काम अगर वे करते हैं तो गुनाह नहीं और जब मैं न्याय दिलाने वालों को धन्यवाद देती हूं तो मुझे निकाल दिया जाता है. यह पिछड़ों और दलितों के साथ धोखा है.
  4. उन्होंने कहा कि उनके पति की हत्या का तरीका किसी को नहीं भूलना चाहिए. प्रयागराज की सड़कों पर दौड़ा-दौड़ाकर मारा गया, फिर अस्पताल में एके-47 से गोलियां चलाई गईं. इतना सब होने के बाद भी अखिलेश यादव ने न इंसाफ दिलाया और न ही शव को सम्मानजनक विदाई देने दी.
  5. पूजा पाल ने कहा कि उन्हें सपा कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर गालियां और जान से मारने की धमकी देते हैं. अगर मेरी भी हत्या हो जाए तो सरकार मेरी हत्या का जिम्मेदार सीधे-सीधे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को माने. उन्होंने कहा कि वह डरने वाली नहीं हैं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मैं अति पिछड़ी जाति की बेटी हूं. न अपराधियों से कभी झुकी, न झुकूंगी. नारी शक्ति कभी हारती नहीं, मैं लड़ूंगी और फिर जीतूंगी. बता दें कि बीते दिनों विधानसभा सत्र के दौरान सपा से बागी विधायक पूजा पाल को सपा से निष्कासित कर दिया था. इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद से मुलाकात की थी.

