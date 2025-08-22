अगर मेरी हत्या हुई तो असली दोषी अखिलेश यादव : सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल

समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अगर मेरी भी हत्या होती है तो उसके असली दोषी अखिलेश यादव होंगे. पूजा पाल ने कहा कि जिस तरह उनके पति की सरेआम हत्या हुई और सपा ने अपराधियों का बचाव किया, उसी तरह अब उन्हें भी धमकियां दी जा रही हैं और उनकी भी हत्या की जा सकती है.

पूजा पाल के आरोप