पत्नी की मौत का सदमा नहीं सह पाया पति, आया हार्ट अटैक, दोनों की एक साथ उठी अर्थी

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जायस कस्बे में लोगों की आंखें उस वक्त नम हो उठीं, जब एक पति-पत्नी की अर्थी एक साथ उठी. दरअसल प्रसव के दौरान पत्नी ज्योति की मौत हो गई थी. इसका सदमा पति आकाश नहीं सह सका और उसकी भी मौत हो गई.

अमेठी:

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के एक हृदयविदारक घटना ने  लोगों को स्तब्ध कर दिया है. दरअसल जिले के जायस में बुधवार को हुई दो मौतों ने पूरे इलाके को शोकाकुल कर दिया. दरअसल मोहल्ला निखई निवासी 22 साल के आकाश और  उनकी 20 साल की पत्नी ज्योति की कुछ ही घंटों के अंतराल में मृत्यु हो गई.दोनों की अर्थी एक साथ उठी.पति-पत्नी की अर्थी एक साथ देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं. पत्नी की मौत प्रसव के दौरान हुई परेशानियों से हुई तो पति की मौत हृदय की गति रुक जाने से. दोनों की शादी एक साल पहले ही हुई थी.

कब और कहां हुई यह घटना

मिली जानकारी के अनुसार, ज्योति आठ माह की गर्भवती थीं. मंगलवार दोपहर अचानक प्रसव पीड़ा होने पर उन्हें संयुक्त जिला अस्पताल असईदापुर, गौरीगंज में भर्ती कराया गया. हालत गंभीर होने पर देर रात उन्हें एम्स रायबरेली रेफर किया गया. वहां पहुंचते ही चिकित्सकों ने ज्योति को मृत घोषित कर दिया.

आकाश और ज्योति का अंतिम संस्कार और इस असर पर उमड़ी भीड़.

पत्नी की मौत की खबर मिलते ही पति आकाश गहरे सदमे में चले गए.बुधवार दोपहर करीब ढाई बजे उनकी हृदयगति रुकने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दंपति की शादी को अभी मात्र एक वर्ष ही हुआ था. आकाश नगर की एक दुकान पर काम करते थे. गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे जायस कस्बे के बाहर दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष महेश प्रताप सोनकर, बसपा जिला अध्यक्ष सुरेश कमल समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे. पति-पत्नी की एक साथ उठी अर्थी देख कर हर किसी की आंखें छलक उठीं. पूरे क्षेत्र में गम का माहौल छा गया.

