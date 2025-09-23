वेरिकेड से फायरिंग तक... महिला पुलिस ने गाजियाबाद में बदमाश को कैसे धर दबोचा, जानें हर एक बात

उत्तर प्रदेश में एक अनोखा एनकाउंटर हुआ है, जिसे अंजाम दिया महिला पुलिस टीम ने. इस मामले की चर्चा जोरों पर है. दरअसल ये पहली बार ही है जब गाजियाबाद में किसी बदमाश का एनकाउंटर (Ghaziabad Encounter) महिला पुलिस ने किया है. महिला पुलिस की टीम ने कैसे एनकाउंटर कर एक बड़े अपराधी को धर दबोचा, महिला पुलिस की जुबानी जानिए.

ऐसे पकड़ा गया लूट और छिनैती का अपराधी

गाज़ियाबाद में जिले मे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. जिसमें लोहिया नगर चौकी कट पर पुलिस बेरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी. उसी समय एक व्यक्ति मेरठ तिराहे से आता दिखाई दे रहा था. जिसे रोकने का इशारा पुलिस ने किया. लेकिन रुकने के बजाए उस शख्स ने अपनी स्कूटी मोड़ी और फिसल कर गिर गया. उसने महिला पुलिस टीम को देखा और जान से मारने के इरादे से पुलिस टीम पर फायर कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश पर गोली चला दी. पैर में गोली लगते ही बदमाश घायल होकर जमीन पर गिर गा. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

महिला पुलिस ने किया बदमाश का एनकाउंटर

पुलिस ने जिस बदमाश को धर दबोचा है, वह लूट, चोरी और छिनैती जैसी घटनाओं में शामिल रहा है. गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक स्कूटी, चोरी का एक टैबलेट, एक मोबाइल फोन, साथ ही अवैध असलहा और कारतूस बरामद किए गए हैं. बदमाश का नाम जितेंद्र है. वह मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला है. ज़िले में उस पर अलग-अलग थानों में 8 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है.

शौक पूरे करने के लिए करता था लूट

पूछताछ के दौरान बदमाश जितेंद्र ने बताया कि वह एनसीआर क्षेत्र से बाइक-स्कूटी वगैरह चोरी कर उसकी मदद से राह चलते लोगों से उनके फोन, कैश जैसा सामान छीनकर फरार हो जाता था. फिर वह लूटे गए सामान को सस्ते दामों में बेचकर पैसे कमाता था. इस पैसों से वह अपने अन्य शौक पूरे करता था.

बदमाश के पास से लूट का सामान जब्त

बदमाश ने इस बात का भी खुलासा किया है कि उसके पास से बरामद टैबलेट और फोन उसने रविवार रात थाना क्रासिंग रिपब्लिक कमला हॉल के पास एक मकान से चोरी किए थे. वहीं उसके पास से मिली स्कूटी भी उसने पिछले साल दिल्ली से चोरी की थी. मुठभेड़ में गिरफ्तार होने के बाद घायल बदमाश बोला कि अब वह फिर से पुलिस पर फायरिंग हीं करेगा. बचने के लिए उसने ऐसा किया था. इसके साथ ही वह महिला पुलिस को सॉरी बोलता हुआ नजर आया.