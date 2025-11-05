जब नन्हे कान्हा की लीला देख हैरान रह गईं हेमा मालिनी... नृत्य मुद्रा देख भाव विभोर हुए वहां मौजूद लोग

मथुरा में चल रहे ब्रजरज उत्सव में मथुरा की सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने यशोदा कृष्ण की नृत्य नाटिका का मंचन किया. उनका खास नृत्य देखकर दर्शक भाव विभोर हो उठे. हेमा मालिनी की शानदार प्रस्तुति से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा. हेमा मालिनी ने मंच पर यशोदा कृष्ण का मंचन किया. इस दौरान यशोदा और बालकृष्ण के मनमोहक लीलाएं देखने को मिलीं. नृत्य के दौरान हेमा मालिनी की हर भाव मुद्रा और लय देखते ही बन रही थी.

मथुरा की सांसद ने अपने साथी कलाकारों के साथ मातृत्व की कोमलता और कृष्ण के बाल रूप की नटखट छवि को जब मंच पर पेश किया तो वहां मौजूद लोग देखते ही रह गए.

यशोदा बनीं हेमा मालिनी मंच पर कृष्ण को झूला झुलाते ,माखन चुराते और नन्हें कान्हा को स्नेहपूर्वक डांटती दिखी. उनका यह नृत्य देखने में इतना जीवंत लगा मानो गोकुल की गलियों का संजीव प्रसंग सामने आ गया हो.

इस खास नृत्य प्रस्तुति के दौरान हेमा मालिनी ने हरे रंग की साड़ी पहनी थी. इसके साथ ही हैवी ज्वेलरी कैरी की हुई थी. नृत्य के दौरान उनके हाव-भाव देखते ही बन रहे थे. जब वह नन्हे कान्हा को डांट रही थीं तो वह एकदम माता यशोदा का स्वरूप नजर आ रही थीं.

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब हेमा मालिनी ने ब्रजरज उत्सव में भगवान कृष्ण की भक्तिरस में डूबकर नृत्य किया है. वह पहले भी इस उत्सव में भाग लेती रही हैं. साल 2023 में मथुरा सांसद ने मीराबाई' के जीवन पर आधारित नृत्य नाटक प्रस्तुत किया था.

