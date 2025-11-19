विज्ञापन
गलत संगत पर डांटा तो नाबालिग बेटे ने करवा दी पिता की हत्या, यूपी की कहानी हिला देगी

हापुड़ में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक नाबालिग बेटे ने पिता की टोका-टाकी से नाराज होकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनकी हत्या करवा दी.

  • हापुड़ में एक नाबालिग बेटे ने अपने पिता की टोका-टाकी से नाराज होकर हत्या की साजिश रची
  • बेटे ने अपने दो नाबालिग दोस्तों की मदद से झूठी आत्महत्या की सूचना देकर पिता को खेत में बुलाया
  • खेत में पिता को बुलाने के बाद दोस्तों ने उनसे बातों में उलझाकर गोली मारकर हत्या कर दी
हापुड़ में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक नाबालिग बेटे ने पिता की टोका-टाकी से नाराज होकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनकी हत्या करवा दी. बेटे ने अपने पिता को गोली मरवाने के लिए एक झूठी आत्महत्या की सूचना का सहारा लिया, जिसके बाद उन्हें खेत पर बुलाया गया और हत्या को अंजाम दिया गया.

गलत संगत पर डांटना पड़ा भारी

हापुड़ के गढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाले तस्वीर सिंह को अपने ही इकलौते बेटे को डांटना भारी पड़ गया. तस्वीर सिंह अपने कक्षा 11 में पढ़ने वाले नाबालिग बेटे को उसकी गलत संगत के चलते अक्सर डांट दिया करते थे. इसी बात को लेकर घर में अक्सर विवाद होता था. एएसपी विनीत भटनागर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि नाराजगी की इसी आग में जल रहे बेटे ने अपने दो नाबालिग दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली.

'जान देने' की झूठी सूचना देकर बाग में बुलाया

नाबालिग बेटे ने अपने पिता को मारने के लिए जो तरीका अपनाया, वह बेहद शातिर था. बेटे ने अपने दो नाबालिग दोस्तों की मदद ली. दोस्तों से तस्वीर सिंह को फोन पर झूठी सूचना दिलवाई गई कि उनका बेटा खेत में आत्महत्या करने जा रहा है. बेटे के सुसाइड की खबर सुनकर तस्वीर सिंह तुरंत उन्हें बचाने के लिए बाग (खेत) पर पहुंचे. जैसे ही तस्वीर सिंह बाग में पहुचे, उनके एक साथी ने उन्हें बातों में उलझाया और दूसरे साथी ने तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी.

पुलिस ने किया खुलासा, दो बाल अपचारी गिरफ्तार

गोली लगने के बाद तस्वीर सिंह का शव पिछले महीने की 19 तारीख को मिला था. शुरुआत में मृतक के भाई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने घटना की गहन जांच के बाद इसका खुलासा किया.

एएसपी विनीत भटनागर ने क्या बताया?

गोली लगने के बाद तस्वीर सिंह को तुरंत अस्पताल ले जाया गया था, जहां कुछ दिनों के इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. पुलिस ने घटना में शामिल दो बाल अपचारियों (नाबालिग दोस्तों) को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, हत्या की साजिश रचने वाला मुख्य आरोपी नाबालिग बेटा अभी भी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है.

