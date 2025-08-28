विज्ञापन
विशेष लिंक

स्कूल में छात्र से हैवानियत! फीम जमा नहीं कर सका तो टीचर्स ने बच्चे को बरहमी से पीटा

बाबूगढ़ के किड्स कैसल पब्लिक स्कूल के तीन शिक्षकों पर 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र अंकुश को कमरें में बंद कर बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है.

Read Time: 2 mins
Share
स्कूल में छात्र से हैवानियत! फीम जमा नहीं कर सका तो टीचर्स ने बच्चे को बरहमी से पीटा
फीस नहीं भरने पर छात्र की पिटाई.
हापुड़:

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. हापुड़ के एक प्राइवेट स्कूल में 6वीं क्लास का एक बच्चा अपनी फीस जमा नहीं कर पाया तो टीचर ने उसे बरहमी (Tracher Beaten Student) से पीटा. ये आरोप पीड़ित परिवार ने लगाया है. इस काम में महिला टीचर का साथ तीन अन्य शिक्षकों ने भी दिया. ये मामला हैरान कर देने वाला है. शिक्षा के मंदिर में छात्र के साथ ऐसी बर्बरता रूह कंपा देने वाली है.

टीचर्स ने बच्चे को बेरहमी से पीटा

उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उनके माता-पिता फीस जमा नहीं कर पाए थे. इस बात की उसे इतनी बड़ी सजा दी गई. उसे कमरें में बंद कर बेरहमी से पिटा गया.  इस दौरान छात्र के हाथ और पैर में गंभीर छोटे आई हैं. परिजनों ने आरोपी शिक्षकों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

फीस नहीं भरी तो छात्र को  पीटा

हैरान करने वाला ये मामला बाबूगढ़ के किड्स कैसल पब्लिक स्कूल का है. यहां 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र अंकुश को स्कूल के तीन शिक्षकों पर कमरें में बंद कर बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है. छात्र ने अपने परिजनों के साथ एसपी दफ्तर पहुंच कर न्याय की गुहार लगाई है. परिजनों ने एसपी से शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्कूल के तीन शिक्षकों ने उसको बेटे को पहले कमरे में बुलाया और फिर  उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके साथ मारपीट की.  फीस जमा न करने को लेकर उसे पीटा गया.

मामला दर्ज कर हो रही जांच

इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने कहा कि कक्षा 6 के बच्चे के साथ विद्यालय के टीचर्स ने मारपीट की थी. उसी सम्बंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. वहीं स्कूल प्रबंधन अभी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP Crime, Hapur News, Student Beaten By Teacher, School Fees, Hapur Police
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com