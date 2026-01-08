हापुड़ के हिस्ट्रीशिटर दीपक के घर के बाहर पुलिसवालों ने क्यों बजाया ढोल? VIDEO देखें

अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हापुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली क्षेत्र के आदर्शनगर कॉलोनी निवासी और शातिर अपराधी दीपक को जिला बदर कर दिया है. जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई. पुलिस ने आरोपी के घर के बाहर ढोल बजवाकर मुनादी कराई और चेतावनी दी कि जिला बदर की अवधि में यदि दीपक जनपद की सीमा में दिखाई देता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद पांडेय ने बताया कि दीपक कोतवाली का हिस्ट्रीशिटर बदमाश है, जिसके खिलाफ डकैती, लूट, गैंगस्टर एक्ट, चोरी, धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. हापुड़, पिलखुवा, दिल्ली, बुलंदशहर, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ कुल 28 मामले दर्ज हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, दीपक लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है और उसके गिरोह पर भी कई बार कार्रवाई की जा चुकी है.



पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों में भय पैदा करने के लिए जिला बदर की कार्रवाई बेहद जरूरी है. मुनादी के दौरान पुलिस ने स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिला बदर की अवधि में दीपक का जनपद में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है.

