रील के शौक में हादसा: हापुड़ में युवक ने पेट्रोल बम से लगाई आग, धमाके में बुरी तरह झुलसा

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दिवाली के जश्न के बीच एक खतरनाक हादसा हो गया. रील बनाने के जुनून ने एक युवक को अस्पताल पहुंचा दिया. गांव मुरादपुर (देहात थाना क्षेत्र) में कुछ युवकों ने हुड़दंग मचाने के लिए पेट्रोल बम तैयार किया लेकिन ये मज़ाक उनकी ज़िंदगी पर भारी पड़ गया.

जानकारी के मुताबिक, दिवाली की रात कुछ लड़कों ने पटाखों के साथ-साथ पेट्रोल भरे पॉलिथीन बम फोड़ने की योजना बनाई. इसी दौरान हनी नाम का युवक बम जलाने के दौरान कैमरे के सामने “रील शूट” कर रहा था. बम में आग लगते ही जोरदार धमाका हुआ और पेट्रोल फैलते ही लपटों ने हनी को अपनी चपेट में ले लिया.

देखते ही देखते युवक के कपड़ों में आग लग गई और वह सड़क पर चीखते हुए इधर-उधर भागने लगा. मौके पर भगदड़ मच गई. आसपास के लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और गंभीर रूप से झुलसे हनी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों के मुताबिक, उसकी हालत नाज़ुक बनी हुई है.

पुलिस के मुताबिक, यह पूरा हादसा दिवाली की रात का है. गांव के ही कुछ युवक मिलकर पेट्रोल से भरे छोटे-छोटे बम तैयार कर रहे थे, जिन्हें पटाखे के साथ फोड़ने की कोशिश की जा रही थी. लेकिन अत्यधिक पेट्रोल और गैस के दबाव के कारण तेज विस्फोट हो गया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें युवक आग में झुलसते हुए दौड़ता दिखाई दे रहा है. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अन्य युवकों की पहचान की जा रही है जो मौके पर मौजूद थे.



