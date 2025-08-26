सगी बहनों का इंस्टा रील्स का शौक या ब्यूटी पार्लर... निक्की की मौत को लेकर पड़ोसियों के चौंकाने वाले खुलासे

ग्रेटर नोएडा में दहेज की मांग को लेकर कथित तौर पर जिंदा जलाई गई निक्की भाटी (Nikki Bhati Murder Case) की नृशंस हत्या मामले की जांच पुलिस कर रही है. सामने आए एक वीडियो में पति और ससुराल वाले उसे मारते पीटते देखे गए थे. हालांकि, पड़ोसियों ने दावा किया कि निक्की और उसकी बहन कंचन की सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर भी भाटी परिवार में विवाद था. परिवार इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था. इसको लेकर पड़ोसियों ने भी सनसनीखेज खुलासे किए हैं, जिससे पूरा मामला और उलझता जा रहा है.

ये भी पढ़े़ं- पति विपिन की अय्याशी का एक और पन्ना खुला, 2024 में लड़की ने किया था छेड़छाड़ का केस

पड़ोसियों ने बताई झगड़े की वजह

सिरसा गांव के लोगों का आरोप है कि एक ही परिवार में विवाहित दोनों बहनें अपने घर में ब्यूटी पार्लर चलाती थीं और इंस्टाग्राम पर एक्टिव थीं. दोनों बहनें 'मेकओवर' से जुड़ी रील पोस्ट करती थीं, जिस पर उनके पति विपिन और रोहित भाटी आपत्ति जताते थे.

पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने कहा, निक्की और कंचन मेकओवर से संबंधित रील बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करती थीं. उनके पति रोहित और विपिन को यह पसंद नहीं था, जिसका दोनों विरोध करते थे. वहीं, एक अन्य स्थानीय ऋषभ ने इस मुद्दे पर 11 मार्च को बहनों और उनके पतियों के बीच हुए झगड़े का भी जिक्र किया है.

निक्की से क्यों खफा थे ससुरालवाले?

ऋषभ ने बताया कि झगड़े के बाद दोनों बहनें अपने घर चली गईं लेकिन पंचायत के फैसले के बाद वे 18 मार्च को अपने ससुराल वापस आ गईं थीं. एक अन्य पड़ोसी ने कहा कि पंचायत में फैसला हुआ कि दोनों बहनें भविष्य में रील नहीं बनाएंगी. यह कुछ दिनों तक चला लेकिन फिर से उन्होंने रील बनाना शुरू कर दिया और यही उनके बीच तनाव का कारण बना.स्थानीय लोगों ने यह भी दावा किया कि विपिन किराने की दुकान चलाने में अपने पिता की मदद करता था, जबकि रोहित व्यवसाय करता था और परिवार के पास खेती की जमीन भी थी.

निक्की के पापा-भाई क्या कह रहे?

हालांकि निक्की के परिवार ने इन दावों को खारिज कर आरोप लगाया कि उसकी हत्या केवल दहेज की वजह से की गई है. निक्की के पिता भिकारी सिंह ने कहा कि उनकी बेटी की हत्या के पीछे दहेज ही मुख्य कारण था. उन्होंने इस बात को खारिज किया कि सोशल मीडिया पर निक्की की मौजूदगी या ब्यूटी पार्लर की एक्टिविटीज के विवाद की वजह से ऐसा हुआ. निक्की के पैतृक गांव रूपबास में पड़ोसियों ने भी इस बात का समर्थन किया और विपिन और उसके रिश्तेदारों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया. निक्की के छोटे भाई अतुल ने आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की है.

निक्की की हत्या पर क्या कह रहे पड़ोसी?

अतुल ने कहा कि निक्की के ससुराल पक्ष के लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरों को एक मैसेज मिल सके. रील बनाना या ब्यूटी पार्लर चलाना कोई विवाद का विषय नहीं था क्योंकि वह घर की तीसरी मंजिल पर इसे चलाती थी. अगर उन्होंने कुछ नहीं किया था तो पड़ोसियों के अस्पताल ले जाए जाने के बाद वे भाग क्यों गए.

निक्की के एक और भाई ने आरोप लगाया कि भागने की कोशिश के दौरान पुलिस के पैर में गोली मारने के बाद भी विपिन को कोई अफसोस नहीं हुआ. उसके हाव-भाव चौंकाने वाले थे. बता दें कि निक्की को गुरुवार रात उसके पति और ससुराल वालों ने कथित तौर पर पीटा और फिर जिंदा जला दिया था.

इनपुट- भाषा के साथ