विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

15 साल की लड़की, 17 का बॉयफ्रेंड... पानी की टंकी पर चढ़ शादी की करने लगी जिद, पुलिस ने मंगवा लिया सिंदूर और माला

Uttar Pradesh Hindi News: गोरखपुर में 15 साल की लड़की ने प्रेमी से शादी कराने की जिद में 200 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई. पुलिस ने उसे समझाकर नीचे उतारा, लेकिन वह फिर से टंकी पर चढ़ने लगी. पुलिस ने उसे पकड़कर थाने ले गई और परिवार को सुपुर्द कर दिया. दोनों नाबालिग हैं और आसपास के स्कूल में पढ़ते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
15 साल की लड़की, 17 का बॉयफ्रेंड... पानी की टंकी पर चढ़ शादी की करने लगी जिद, पुलिस ने मंगवा लिया सिंदूर और माला
प्रतीकात्मक तस्वीर.

Gorakhpur Minor Girl: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया. 15 साल की लड़की प्रेमी से शादी कराने की जिद में 200 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई. टंकी से ही प्रेमी से शादी कराने की बात करने लगी और उसकी बात नहीं मानी तो जान देने की धमकी दी. मौके परिजन और पुलिस पहुंच गई. उसे किसी तरह नीचे उतारा, लेकिन वह फिर से पानी की टंकी पर चढ़ने लगी. उस दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

घटना गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र की है. झंगहा क्षेत्र की रहने वाली एक 15 साल की नाबालिग युवती घर से 500 मीटर दूर स्थित पानी की टंकी पर जाकर चढ़ गई. चढ़ने के बाद 200 फीट ऊंची टंकी से चिल्लाने लगी- सब लोग सुन लो, मैं शादी करूंगी तो अपने बॉयफ्रेंड से ही करूंगी, नहीं तो कूदकर अपनी जान दे दूंगी.

युवती किसी की सुनने को नहीं थी तैयार

युवती के चिल्लाने पर गांव के कुछ लोग इकठ्ठा हो गए, जिन्हें देख और जोर-जोर से चिल्लाने लगी. देखते ही देखते वहां भीड़ जुट गई. लोगों ने उसे समझाकर नीचे उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन युवती किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी. बार-बार टंकी की रेलिंग से कूदने की कोशिश कर रही थी. अपने घरवालों के समझाने पर भी वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई.

पुलिस को बुलाना पड़ा बॉयफ्रेंड

सूचना पर झंगहा थाना पुलिस पहुंच गई. पुलिस ने भी काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी. फिर पुलिस ने युवती के 17 साल के बॉयफ्रेंड को बुलाया और शादी कराने का आश्वासन दिया. यहां तक पुलिस ने शादी का सामान भी मंगवा लिया, जिसमें सिंदूर, माला, कपड़े थे.

जब पुलिस ने समझाया तो फिर से चढ़ने लगी टंकी पर

दो घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस युवती को नीचे उतारने में सफल हुई. पूछताछ में पता चला कि दोनों आसपास के स्कूल में पढ़ते हैं युवक कक्षा 9 का छात्र है तो युवती कक्षा 8 की और दोनों ही नाबालिग हैं. फिर पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया. उसे बताया कि वह नाबालिग है और फिलहाल शादी नहीं हो सकती. अभी पढ़ाई लिखाई का समय है, इतना सुनते ही युवती दोबारा नाराज हो गई और टंकी पर दोबारा चढ़ने का प्रयास किया.

फिर पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले गई, जहां पर युवती और उसके प्रेमी को समझाने बुझाने के बाद दोनों के परिवार को सुपुर्द कर दिया. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ये भी पढ़ें- जांबाज जवान: जान की परवाह किए बिना यात्री की जान बचाई, मथुरा जंक्शन पर चलती ट्रेन से गिर गया था शख्स

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP News, Gorakhpur News, Minor Girl, Girl Climb On Water Tank
Get App for Better Experience
Install Now