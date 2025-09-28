विज्ञापन
विशेष लिंक

UP Wedding: शादी तय हुई, मगर लड़का पसंद नहीं आया, फिर लड़की ने कराई खुद की किडनैपिंग, ससुर को मैसेज कर बोल- 'मेरा बदला पूरा हुआ'

Gonda Kidnapping Update: पीड़िता की मां शमीम बानो को शुरुआत में ही कुछ गड़बड़ी का शक हुआ था. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी पैसा और बुक लेकर मार्क्सशीट जमा करने गई थी, लेकिन उसके बाद वह गायब हो गई. पढ़ें अनुराग कुमार सिंह की रिपोर्ट.

Read Time: 4 mins
Share
UP Wedding: शादी तय हुई, मगर लड़का पसंद नहीं आया, फिर लड़की ने कराई खुद की किडनैपिंग, ससुर को मैसेज कर बोल- 'मेरा बदला पूरा हुआ'
शादी से बचने के लिए 'फिल्मी साजिश': UP की सबीहा ने खुद का किया अपहरण, चेहरे पर सॉस लगाकर खींची फोटो, लाखों की फिरौती मांगी!

UP News: उत्तर प्रदेश के गोंडा (Gonda) जिले से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे. यहां एक 21 वर्षीय युवती ने अपनी शादी से बचने के लिए किसी फिल्मी कहानी की तरह खुद के अपहरण (Kidnapping) की झूठी साजिश रच डाली. सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फर्जी अपहरण को असली दिखाने के लिए युवती ने अपने चेहरे पर टोमैटो सॉस (Tomato Sauce) लगाकर चोट लगने की तस्वीरें खींचीं और धमकी भरे मैसेज के साथ परिजनों को भेज दिए. इस ड्रामे ने पुलिस को भी 5 टीमें बनाकर जांच में जुटा दिया.

यह पूरा मामला गोंडा के इटियाथोक के खरिया गांव का है. 25 सितंबर 2025 को सबीहा अंसारी (21) अपने घर से स्कूल जाने का बहाना बनाकर निकलीं. 

ससुर के फोन पर भेजा धमकी भरा मैसेज

असल में, उनके परिवार ने जिस लड़के से उनकी शादी तय की थी, वह उनसे शादी नहीं करना चाहती थीं. इसके बाद, जो हुआ वह किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था. सबीहा घर से निकलकर लखनऊ पहुंच गईं. वहां उन्होंने अपने चेहरे पर टोमैटो सॉस लगाकर खुद को घायल दिखाते हुए तस्वीरें खींचीं. यह तस्वीरें और एक धमकी भरा मैसेज उन्होंने अपने होने वाले ससुर शम्सुद्दीन के मोबाइल पर भेजा.

धमकी भरे मैसेज में लिखा था- 'मेरा बदला पूरा हो गया. 20 साल पहले की दुश्मनी मैंने निकाल ली. मिलना हो तो बग्गी रोड पर आजा. अगर पुलिस कंप्लेंट की तो उस लड़की की सांस भी बंद कर दूंगा.'

लड़की की मां ने थाने में दी शिकायत

इस मैसेज और 'खूनी' फोटो को देखकर परिवार में कोहराम मच गया. सबीहा की मां शमीम बानो ने फौरन इटियाथोक थाने में अपहरण की सूचना दी और रो-रोकर बेटी को सुरक्षित लाने की गुहार लगाने लगीं. मामले की गंभीरता को देखते हुए, गोंडा के एसपी विनीत जायसवाल ने तुरंत एक्शन लिया और युवती की सकुशल बरामदगी के लिए 5 पुलिस टीमों का गठन कर दिया. पुलिस ने तकनीकी और मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच शुरू की.

कर्नलगंज तिराहा पर पकड़ी गई सबीहा

अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी गोंडा, मनोज कुमार रावत ने बताया कि पुलिस के अथक प्रयासों के बाद देर रात सबीहा को कर्नलगंज तिराहा से बरामद कर लिया गया. मनोज कुमार रावत ने आगे बताया,  'पूछताछ के दौरान सबीहा ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि वह परिवार द्वारा तय किए गए लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी. दबाव से बचने के लिए उसने कुछ दिन पहले ही अपने मुंह पर रंग (सॉस) लगाकर चोटिल होने की बनावटी तस्वीरें खींच ली थीं.' सबीहा ने कबूल किया कि वह स्कूल जाने का बहाना करके निकली और बस पकड़कर लखनऊ पहुंच गई. रास्ते में उसने अपने मोबाइल से पूर्व में खींची गई बनावटी फोटो के साथ धमकी भरा मैसेज भेजकर अपहरण की झूठी कहानी रची.

मां को शक था, अब सच्चाई से पुलिस भी हैरान

पीड़िता की मां शमीम बानो को शुरुआत में ही कुछ गड़बड़ी का शक हुआ था. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी पैसा और बुक लेकर मार्क्सशीट जमा करने गई थी, लेकिन उसके बाद वह गायब हो गई. पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले में किसी बाहरी गिरोह का हाथ नहीं था, बल्कि यह सब युवती द्वारा शादी का दबाव खत्म करने के लिए रचा गया था. गोंडा पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें:- पत्नी ने रील बनाकर पैसे कमाने से मना किया, तो पति ने कहा- 'तुम किसी काम की नहीं!', घर से निकाला

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gonda Kidnapping, Sabiha Ansari Fake Abduction, UP Escape Marriage Kidnapping Plan, UP Police Gonda, UP News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com