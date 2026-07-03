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गाजियाबाद: ट्रॉनिका सिटी की गद्दा और पेपर रोल बनाने वाली फैक्ट्री में देर रात लगी भीषण आग 

लोनी की एक गद्दा फैक्ट्री में आग लग गई. राहत की बात यह रही घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

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गाजियाबाद: ट्रॉनिका सिटी की गद्दा और पेपर रोल बनाने वाली फैक्ट्री में देर रात लगी भीषण आग 
लोनी की गद्दा फैक्ट्री में लगी आग.

गाजियाबाद: लोनी के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर A-2 अल्फा चौक स्थित गद्दा और पेपर रोल फैक्ट्री में गुरुवार देर रात अचानक आग लग गई. आग लगते ही फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की जानकारी तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही ट्रॉनिका सिटी थाना पुलिस और फायर विभाग की टीमें मौके पर पहुंची. ट्रॉनिका सिटी फायर स्टेशन से 10 फायर टेंडर आग बुझाने के लिए लगाए गए.

 आग कैसे लगी की जा रही जांच 

राहत की बात यह है कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. आग कैसे लेगी फिलहाल इस बारे में भी जानकारी नहीं लग सकी. घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की टीमों ने आग पर काबू पा लिया. पुलिस ने हादसे के कारण की जांच शुरू कर दी है. हादसे में कितना नुकसान हुआ है, इसका भी आकलन किया जा रहा है.

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