गाजियाबाद मर्डरः फर्श पर मां की लाश, हत्यारा पिता फरार... इन 2 बेटियों के लिए सब उजड़ गया

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की एक पॉश सोसायटी में मंगलवार को एक बड़ा वाकया सामने आया, जब आपराधिक प्रवृत्ति के शख्स ने अपनी बीवी को घर में ही 11 साल की बेटी की आंखों के सामने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और वो फरार हो गया. घटना के वक्त दूसरी बेटी स्कूल गई थी. पत्नी की हत्या के केस में हत्यारोपी पति का जेल जाना तय है, ऐसे में सवाल उठता है कि उन दोनों बेटियों का क्या कसूर था. मां-बाप के बाद उनका क्या होगा.

आखिर हुआ क्या विकास और रूबी पर मोदीनगर थाने में गैंगस्टर ऐक्ट में केस दर्ज हैं.

विकास कुछ करता नहीं था. इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई होती थी.

विकास दो-दो महीने के लिए घर से गायब हो जाता था. दोनों में इसी पर क्लेश होता था.

मंगलवार सुबह भी विकास ने पासपोर्ट मांगा, तो इसी बात को लेकर विवाद हुआ.

गुस्से में आगबबूला विकास ने रिवॉल्वर से रूबी को गोली मार दी.

घटना के वक्त 11 साल की बेटी वहीं थी, दूसरी बेटी स्कूल गई हुई थी.

यह पता नहीं चला है कि रिवॉल्वर लाइसेंसी था या फिर अवैध

रूबी की मां मोदीनगर से आकर दोनों बेटियों को लेकर चली गई है.

पड़ोसियों के मुताबिक विकास और रूबी एक एक साल से सोसाइटी में रह रहे थे. दोनों का फ्लैट अपना था.

पुलिस के मुताबिक कुछ समय पहले रूबी के भाई का भी मर्डर हो गया था.

विकास और रूबी अपने परिवार और पड़ोसियों से कटे हुए था. सोसाइटी के लोगों के मुताबिक दोनों से कोई बातचीत नहीं होती थी.

पुलिस ने शुरू की जांच

विकास ने जिस हथियार से गोली चलाई, वो लाइसेंसी था या फिर अवैध, इसकी जांच की जा रही है. रूबी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. सबसे दुखद बात यह है कि मां मर गई है.पिता जेल चला जाएगा. ऐसे में बेटियों के भविष्य पर भी सवालिया निशान लग गया है.



