कोहरा, तेज रफ्तार और थकान बनीं हादसों की वजह, उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के दौरान 30 लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटों में हुए सड़क हादसों में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई. साथ ही दो दर्जन से ज्‍यादा लोग घायल हो गए. पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. मृतकों में श्रद्धालु और रोजाना यात्रा करने वाले लोग शामिल हैं. कई दुर्घटनाएं कोहरे, तेज रफ्तार और चालक की थकान के कारण हुईं. अधिकारियों के अनुसार, बुधवार को बहराइच, कानपुर, प्रतापगढ़, एटा, बलिया और चंदौली सहित विभिन्न जिलों में हुए हादसों में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि मंगलवार देर रात उन्नाव, जौनपुर, सहारनपुर, भदोही, हमीरपुर और इटावा में एक दर्जन से ज्‍यादा लोगों की मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि बहराइच में बुधवार सुबह घने कोहरे के बीच बहराइच-लखनऊ राजमार्ग पर एक बजरी से लदे ट्रक से मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें एक तीन साल के बच्चे समेत एक परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई. परिवार बाराबंकी में कार्तिक पूर्णिमा मेले में शामिल होने जा रहा था.

कानपुर के कल्याणपुर इलाके में नवशील धाम चौकी के पास सुबह करीब 5 बजे एक ई-रिक्शा पलटकर नाले में गिर गया, जिससे समता (32) और सुधीर उर्फ ​​गोलू (20) नामक दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए. श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए बिठूर जा रहे थे.

कोतवाली देहात के एसएचओ पुष्पराज सिंह ने बताया कि बुधवार तड़के प्रयागराज-अयोध्या राजमार्ग पर एक निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास एक अज्ञात वाहन ने प्रतापगढ़ में दो भाइयों महेंद्र (35) और मिथलेश विश्वकर्मा (18) की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मोटरसाइकिल की मौत हो गई.

एटा में सकरौली पुलिस स्टेशन की एसएचओ सीमा त्रिपाठी के अनुसार, बुधवार सुबह मुरसमा गांव के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 45 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी पहचान राम सिंह लोधी के रूप में हुई है.

पुलिस ने बताया कि बुधवार शाम करीब 4 बजे देवरिया के सुरौली इलाके में तिवारी पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे 43 वर्षीय शिवशंकर की मौत हो गई और उनका 23 वर्षीय बेटा संजीव गौतम गंभीर रूप से घायल हो गया.

सुरौली के एसएचओ त्रिवेंद्र कुमार मौर्य ने कहा, "अज्ञात वाहन का पता लगाया जा रहा है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है."

उन्नाव में बुधवार शाम लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर बारादेव-मोहन मार्ग के पास एक मोटरसाइकिल के पानी से भरे गड्ढे में गिर जाने से तीन लोगों की मौत हो गई. क्षेत्राधिकारी संतोष सिंह ने यह जानकारी दी है.

पुलिस ने बताया कि बुधवार सुबह बलिया में एक ई-रिक्शा की चपेट में आने से एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी राम सुरेश सिंह (72) की मौत हो गई, जबकि सिकंदरपुर के पास एक ट्रक की चपेट में आने से मंगलवार देर रात एक अन्य बुजुर्ग दुखती राजभर (80) की मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि चंदौली में बुधवार शाम विशुनपुरा गांव के पास एक पिकअप वाहन से मोटरसाइकिल की आमने-सामने की टक्कर में 22 वर्षीय आजाद कुमार सक्सेना नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया.

पुलिस के अनुसार, बुधवार को अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में अयोध्या में एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए।

पुलिस ने बताया कि बांदा में बुधवार शाम निवाइच गांव के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की टक्कर में बालेंद्र सिंह (38) की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

मंगलवार रात उन्नाव में तीन भाइयों, सचिन (20), छोटू (18) और अरुण (26) की मौत हो गई. उनकी मोटरसाइकिल की उन्नाव-रायबरेली राजमार्ग पर खाद ले जा रहे एक पिकअप ट्रक से आमने-सामने टकरा गई. ये भाई-बहन कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे.

जौनपुर में मंगलवार देर रात वाराणसी-लखनऊ राजमार्ग पर महारूपुर गांव के पास एक डीसीएम ट्रक के एक अन्य ट्रक से टकरा जाने से एक डीसीएम ट्रक चालक और एक क्लीनर सहित दो लोगों की मौत हो गई. पुलिस को संदेह है कि डीसीएम चालक को झपकी आ गई, जिसके कारण यह आमने-सामने की टक्कर हुई.

पुलिस ने बताया कि सहारनपुर में, देहात कोतवाली क्षेत्र के खुबनपुर गांव में मंगलवार देर रात एक ट्रैक्टर पलटने से विशम्भर सिंह (70), करण (40) और अपिन (25) नामक तीन लोगों की मौत हो गई. उसी रात एक अन्य घटना में नकुड़ थाना क्षेत्र के नसरुल्लागंज रोड पर एक ई-रिक्शा की चपेट में आने से रवींद्र (38) की मोटरसाइकिल की मौत हो गई.

भदोही में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि मंगलवार देर रात कोठरा ओवरब्रिज के पास एनएच-19 पर एक तेज रफ्तार एसयूवी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें 20-25 साल के दो युवकों सनी यादव और अजय यादव की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

हमीरपुर में मंगलवार देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर मकरांव गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने 30 वर्षीय अमित दुबे की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई. थाना प्रभारी उमेश सिंह ने बताया कि पुलिस वाहन का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

पुलिस ने बताया कि इटावा में मंगलवार रात बिजौली गांव के पास एक रोडवेज बस से बाइक की टक्कर में शिव शंकर (30) नामक व्यक्ति की मौत हो गई और उसका भतीजा घायल हो गया.