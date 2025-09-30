उन्नाव की सरस्वती टॉकीज में लगी आग से फैली सनसनी, फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने पाया काबू

उत्तर प्रदेश के के एक सिनेमा हाल में मंगलवार सुबह आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. यह देखकर लोगों में दहशत फैल गई. आग की सूचना पर पहुंचीं फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. शुरूआती जांच में आग का कारण शार्ट सर्किट को बताया गया है. इस आग में किसी जनहानी की खबर नहीं है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. वह यह पता लगा रही है कि आग किन कारणों से लगी. इस आग से लाखों रुपये के नुकसान होने की आशंका है.

शुरुआती जांच में आग का कारण शार्ट सर्किट को बताया जा रहा है.

किस सिनेमा हाल में लगी आग

उन्नाव में गंगाघाट कोतवाली से कुछ दूरी पर बने सरस्वती टॉकीज सिनेमा हॉल में मंगलवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे आग की लपटें उठने लगीं. देखते ही देखते वहां काले धुएं का गुबार फैल गया. आग की तेज लपटों से इलाके में अफरा-तफरी फैल गई. आसपास के घरों में रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए. वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए.

स्थानीय लोगों ने फौरन ही आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी. स्थानीय लोग भी आग बुझाने में जुट गए. मौके पर पहुंची दमकल की तीन गाड़ियों ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. शुरूआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है. मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनूप सिंह समेत कई प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

CFO अनूप सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में सिनेमा हॉल में लगे पंखे के वायर से शॉर्ट सर्किट होने की बात सामने आई है, लेकिन पूरे घटनाक्रम की जांच अभी जारी है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आग लगने का सही कारण और नुकसान का आकलन स्पष्ट हो सकेगा.

