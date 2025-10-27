विज्ञापन
लखनऊ के रेलवे हॉस्पिटल में लगी आग, 22 मरीजों को किया गया शिफ्ट

मामला आज सुबह 5 बजे का है, जब रेलवे अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी. आग लगने की सूचना मिलते ही फायर की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया

लखनऊ के रेलवे हॉस्पिटल में लगी आग, 22 मरीजों को किया गया शिफ्ट
  • लखनऊ के रेलवे अस्पताल में सुबह पांच बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से सीसीटीवी सर्वर रूम में आग लगी थी
  • फायर टीम और अस्पताल स्टाफ ने मिलकर कुल बाईस मरीजों को समय रहते सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया
  • आग लगने के तुरंत बाद दमकल की दो गाड़ियाँ मौके पर पहुंची और एक घंटे में आग पर काबू पाया गया
लखनऊ के रेलवे हॉस्पिटल में आज सुबह आग लगने से अफरातफरी मच गई. रेलवे अस्पताल परिसर में शोर्ट सर्किट से लगी आग धीरे-धीरे फैलने लगी. गनीमत ये रही कि किसी मरीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और समय रहते सभी को सुरक्षित वॉर्ड से शिफ्ट कर दिया गया.

मामला आज सुबह 5 बजे का है, जब रेलवे अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी. आग लगने की सूचना मिलते ही फायर की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. इस दौरान फायर टीम ने हॉस्पिटल स्टॉफ की मदद से कुल 22 मरीजो को अस्पताल परिसर में ही दूसरी जगह शिफ्ट किया, जिसमें इमरजेंसी वार्ड के मरीज भी शामिल थे.

रेलवे अस्पताल में लगी आग के बारे में जानकारी मिली कि आग सीसीटीवी सर्वर रूम में लगी थी. सर्वर रूम में शोर्ट सर्किट की वजह से लगी आग पर एक घंटे में काबू पा लिया गया. किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है.

अस्पताल प्रशासन का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से सर्वर रूम और सीसीटीवी रूम में आग लग गई थी जिस पर समय रहते काबू पा लिया गया. मरीजों को अस्पताल स्टाफ और फायर टीम ने व्हीलचेयर आदि की मदद से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया. दमकल की 2 गाड़ियों की मदद से एक घंटे के अंदर ही आग पर काबू पा लिया गया.

