विज्ञापन
विशेष लिंक

Honour Killing: बेटी को फोन पर बात करते देख पिता ने मारी गोली, हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश

पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता-पुत्र युवती को बंदर भगाने के लिए अपने साथ छत पर ले गए थे, वहां उन्होंने तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. दोनों ने इस वारदात को आत्महत्या बताने की भी कोशिश की.

Read Time: 3 mins
Share
Honour Killing: बेटी को फोन पर बात करते देख पिता ने मारी गोली, हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के शामली में 'ऑनर किलिंग' का एक मामला सामने आया है. वहां पर पिता और नाबालिग भाई ने गोली मारकर युवती की हत्या कर दी. आरोप है कि युवती फोन पर किसी से बात करती थी. यह घटना कांधला थाना क्षेत्र के गांव अम्बेहटा की है. पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र के गांव अम्बेहटा में एक पिता ने 17 साल की बेटी को किसी युवक से फोन पर बात करते हुए देख लिया. इसके बाद पिता ने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया.

क्या कहना है पुलिस का

पुलिस के अनुसार, कांधला थाना क्षेत्र के गांव अम्बेहटा निवासी जुल्फान की 17 वर्षीय बेटी सना मदरसे में पढ़ाई करती थी. बताया जाता है कि मंगलवार शाम सना को उसके पिता जुल्फान और उसके नाबालिग भाई ने किसी युवक से फोन पर बात करते हुए देख लिया था. इस बात से पिता-पुत्र बेहद नाराज थे.

घटना की सूचना पाकर गांव अम्बेहटा पहुंची पुलिस.

घटना की सूचना पाकर गांव अम्बेहटा पहुंची पुलिस.

आरोप है कि पिता और पुत्र ने मिलकर सना को बंदर भगाने के बहाने छत पर ले गए. दोनों ने वहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी. हत्या के बाद दोनों ने शव को कमरे में लाकर डाल दिया और वारदात को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव के पास तमंचा भी रख दिया.

पिता और बेटे ने कबूल की हत्या की बात

हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. शुरुआती जांच और पुलिस की सख्ती के आगे पिता और नाबालिग पुत्र टूट गए. दोनों ने सना की हत्या करने की बात कबूल कर ली. पुलिस अधीक्षक (एसपी) एनपी सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जुल्फान और उसके बेटे ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी है.

पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने आरोपी पिता जुल्फान और उसके नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है. 

ये भी पढ़ें: अश्लील मैसेज और बॉथरूम में CCTV कैमरे... दिल्ली पुलिस के वो 30 सवाल, आश्रम में 'अय्याशी' के सबूत पर डर्टी बाबा की बोलती बंद

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP News, UP Crime News, Shamali News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com