काशी की सड़कों पर निकला ईद मिलाद-उल-नबी का जुलूस, देखिए तस्वीरें

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी आज भारत और कई अन्य देशों में मनाया जा रहा है. इस अवसर पर काशी की सड़कों पर जुलूस भी निकाला गया.

  • ईद-ए-मिलाद-उन-नबी का पर्व दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है.
  • काशी की सड़कों पर इस अवसर पर विशेष जुलूस निकाले गए जो धार्मिक और सांस्कृतिक समर्पण दर्शाते हैं.
  • इस्लाम धर्म में यह पर्व पैगंबर मुहम्मद के जन्मदिन के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है.
वाराणसी:

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी आज भारत और कई अन्य देशों में मनाया जा रहा है. भारत में, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में लोग इस अवसर को याद कर रहे हैं. इस अवसर पर काशी की सड़कों पर जुलूस भी निकाला गया.

इस दिन का इस्लाम में बहुत महत्व है, क्योंकि इसे पैगंबर मुहम्मद (सल्ल.) का जन्मदिन माना जाता है.

दुनिया भर के मुसलमान इस खास दिन को बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाते हैं.

इस अवसर पर, घरों और मस्जिदों को रोशनी से सजाया जाता है.

लोग सभाओं का आयोजन करते हैं जहां वे नमाज़ पढ़ते हैं और पैगंबर को दुआएं भेजते हैं. वे एक-दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं भी देते हैं.

इस वर्ष, यह उत्सव भक्ति, आनंद और प्रेम का सार दर्शाता है.

