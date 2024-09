सद्भाव और एकजुटता हमेशा बनी रहे: PM नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद मिलाद-उन-नबी की दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को मिलाद-उन-नबी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और सभी के लिए सुख एवं समृद्धि की कामना की. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'ईद मुबारक! मिलाद-उन-नबी के अवसर पर शुभकामनाएं. सद्भाव और एकजुटता हमेशा बनी रहे. चारों ओर सुख और समृद्धि हो.' बता दें ईद मिलाद-उन-नबी इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी अल-अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है. यह एक विशेष इस्लामिक त्योहार है. इस्लाम धर्म में ईद मिलाद-उन-नबी का त्योहार पैगंबर हजरत मुहम्मद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है. इस दिन इस्लाम के अनुयाई मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करते हैं.

Eid Mubarak!



Best wishes on the occasion of Milad-un-Nabi. May harmony and togetherness always prevail. Let there be joy and prosperity all around.