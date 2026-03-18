BEL Vacancy 2026: रक्षा मंत्रालय की कंपनी में निकली बंपर भर्ती, मिलेगी लाखों में सैलरी!

BEL Vacancy 2026 : अगर आप इंजीनियर हैं और सरकारी कंपनी में जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) आपके लिए शानदार अवसर लेकर आई है. पब्लिक सेक्टर कंपनी ने 35 डिप्टी इंजीनियर (E-II) पदों के लिए भर्ती निकाली है. यह भर्ती बैंगलोर कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल सर्विसेज डिवीजन में फिक्स्ड टेन्योर यानि कि निश्चित अवधि के लिए की जाएगी.
महत्वपूर्ण तारीख
नोटिफिकेशन जारी: 11 मार्च 2026
आवेदन की आखिरी तारीख: 01 अप्रैल 2026
अहम डिटेल्स
पद का नाम: डिप्टी इंजीनियर (E-II) – सिविल / आर्किटेक्चर / हर्टिकल्चर
कुल पद: 35
उम्र : 28 साल (आरक्षण अनुसार छूट लागू)
सैलरी: 40,000 – 1,40,000 रुपए (E-II ग्रेड)
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : B.E./B.Tech (Civil), B.Arch, M.Sc. Horticulture
जॉब लोकेशन: बैंगलोर, कर्नाटक
सेलेक्शन प्रोसेस
इसके लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी. इसके बाद इंटरव्यू होगा. अंत में डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन होगा.
एप्लीकेशन फीस
सामान्य / OBC: 400 रुपए + 18% GST
SC / ST / PwBD / पूर्व सैनिक: कोई फीस नहीं
कैसे करें अप्लाई
उम्मीदवार केवल BEL के आधिकारिक भर्ती पोर्टल के माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाई करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस यहां बताया गया है
1.आधिकारिक लिंक पर जाकर वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें.
2. पर्सनल, एजुकेशनल और केटेगरी से संबंधित जानकारी भरें.
3. फोटो, सिग्नेचर और जरूरी डॉक्युमेंट्स अपलोड करें.
4. एप्लीकेशन फीस (अगर लागू हो) SBI Collect के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करें और फॉर्म जमा करें. भविष्य के रेफेरेंस के लिए एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लें.
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