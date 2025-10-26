कानपुर में LLB छात्र पर जानलेवा हमला, उंगलियां तक काट डालीं, पढ़ें क्या है पूरा मामला

यूपी के कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में एक दवा लेने गए एलएलबी के छात्र पर मेडिकल स्टोर संचालक और उसके तीन साथियों ने चापड़ से जानलेवा हमला कर दिया. हमले में छात्र का सिर फट गया, पेट फटने से आंतें बाहर आ गईं और उसके हाथ की अंगुलियां भी काट दी गईं. गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

कानपुर विश्वविद्यालय से एलएलबी प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा 22 वर्षीय अभिजीत सिंह चंदेल घर के पास स्थित मां मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गया था. वहां उसका दवा के पैसे को लेकर मेडिकल स्टोर संचालक अमर सिंह से विवाद हो गया. आरोप है कि इसी दौरान दुकान पर बैठे अमर सिंह के भाई विजय सिंह और उसके दोस्त प्रिंस राज श्रीवास्तव और निखिल ने अभिजीत के साथ मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद उन्होंने चापड़ निकालकर अभिजीत पर हमला कर दिया. एक के बाद एक कई वारों से अभिजीत का सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. हमलावरों का कहर यहीं नहीं थमा, उन्होंने जमीन पर गिरे अभिजीत के पेट पर चापड़ से वार किए, जिससे उसका पेट फट गया और आंतें बाहर आ गईं.

पुलिस की जांच में पता चला है कि हमले में घायल होने पर अभिजीत सिंह ने अपनी जान बचाने के लिए शोर मचाते हुए घर की तरफ भागा, लेकिन हमलावरों ने उसे फिर पकड़ लिया और उसके एक हाथ की दो अंगुलियां काट दीं. अभिजीत का शोर सुनकर आसपास के लोग उसे बचाने दौड़े, जिन्हें देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए. परिजनों ने तुरंत अभिजीत को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां डॉक्टरों ने दो घंटे तक उसका ऑपरेशन किया। उसके सिर पर 14 टांके आए हैं और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

जानकारी के अनुसार हमलावरों में से एक, प्रिंस राज श्रीवास्तव, एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो खुद को वकील बताता है. उसके खिलाफ काकादेव थाने में रंगदारी और जमीन कब्जाने का मुकदमा भी दर्ज है. वहीं इस मामले में एसीपी कल्याणपुर रंजीत कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर तीन लोगों को जेल भेज दिया गया है. अन्य की तलाश जारी है.