बाइक पर शव, ICU में सिस्टम... रात में महिला के अंतिम संस्कार की मजबूरी क्या?

कौशांबी के मोहब्बतपुर जीता गांव की रहने वाली बुधरानी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजन शाम करीब 7 बजे शव को बाइक पर रखकर शमशान घाट ले जा रहे थे. रास्ते में किसी राहगीर ने इस मार्मिक दृश्य का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया.

  • उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले का बाइक पर शव ले जाते दो लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
  • मोहब्बतपुर जीता गांव की बुधरानी की मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया.
  • आरोप है कि पुलिस ने रात में अंतिम संस्कार करने का दबाव बनाया, लेकिन शव ले जाने के लिए कोई वाहन नहीं मिला.
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बाइक पर शव ले जाते हुए दो लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह घटना न केवल हृदयविदारक है, बल्कि समाज और व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करती है. बाइक पर शव ले जाने का वीडियो सामने आने के बाद डीएम ने कहा कि इस मामले में जांच के बाद फैसला होगा.

कौशांबी के कड़ा धाम थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर जीता गांव की रहने वाली बुधरानी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि महिला ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन मायके पक्ष ने इसे हत्या का मामला बताते हुए गंभीर आरोप लगाए थे. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया.

अंतिम संस्‍कार करने का दबाव बनाया?

आरोप है कि पुलिस ने रात में ही शव का अंतिम संस्कार करने का दबाव बनाया, लेकिन कोई वाहन अंतिम संस्कार के लिए शव ले जाने के लिए उपलब्ध नहीं हो सका. मजबूरी में परिजन शाम करीब 7 बजे शव को बाइक पर रखकर शमशान घाट ले जा रहे थे. रास्ते में किसी राहगीर ने इस मार्मिक दृश्य का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो लोग एक बाइक पर शव को लेकर जा रहे हैं. शव को बाइक पर इस तरह रखा गया है कि देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ लोग इसे गरीबी और मजबूरी का परिणाम बता रहे हैं, तो कुछ लोग स्वास्थ्य और परिवहन व्यवस्था की विफलता पर सवाल उठा रहे हैं.

शव वाहन की सुविधा नहीं मिलने से उठाया कदम!

जानकारी के मुताबिक, मृतक महिला का पति छांगुलाल और बेटा धर्मेंद्र गाजियाबाद में प्राइवेट नौकरी करते हैं. घटना के समय परिजनों को शव वाहन की सुविधा न मिलने के कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा.

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की गई थी और मामले की जांच जारी है. हालांकि रात में वाहन न मिलने की बात पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

टीम बनाकर कराई जाएगी जांच: डीएम

गाजीपुर डीएम मधुसूदन हुलगी ने बताया कि जो वीडियो सामने आया है वो शर्मनाक है. उन्होंने यह भी कहा है कि एंबुलेंस उपलब्ध रहती है फिर भी बाइक से लाश क्यों ले जाया जा रहा है. डीएम ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम बनाकर जांच कराई जाएगी और जो इसमें जिम्मेदार होंगे उन पर अंतिम फैसला लिया जायगा.

अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना 

इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कौशांबी का यह वीडियो पोस्‍ट किया और लिखा, "इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है और कुछ नहीं कहना है न मुख्यमंत्री से, न स्वास्थ्य मंत्री से."

(रिपोर्ट: मोहम्मद बकर)

