Gorakhpur News: चोरी छिपे छत पर मिल रहे थे प्रेमी कपल, परिजन ने देखा तो दोनों ने लगा दी दूसरी मंजिल से छलांग

यूपी के गोरखपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया. आधी रात को छत के दूसरी मंजिल पर प्रेमिका से मिल रहे प्रेमी को परिजनों ने छत पर देख उसे घेर लिया. इससे घबराकर प्रेमी और प्रेमिका ने एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर लगभग 23 फीट ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दी. गिरने से काफी चोट आई और दोनों की हालत गंभीर है. पुलिस का कहना है कि मामला संज्ञान में है पर किसी भी पक्ष की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है.

घर की दूसरी मंजिल पर मिल रहे थे दोनों

मामला गोरखपुर के खजनी थाना क्षेत्र का है. गांव की एक युवती का खलीलाबाद के रहने वाले युवक विशाल से कुछ सालों से अफेयर चल रहा था. कुछ दिन पहले युवती के घर वालों ने युवती की शादी कहीं और तय कर दी. विशाल को इसकी जानकारी हुई तो वे अपनी प्रेमिका से मिलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा. इसी बीच रविवार को खजनी गांव में विशाल के जानने वाले एक व्यक्ति के वहां रेकी की थी. विशाल वहां उसी दिन आया और रुक गया था. मंगलवार की रात विशाल अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा तो दोनों घर की दूसरी मंजिल के छत पर मिल रहे थे.

लोगों ने घेर तो लगा दी छलांग

विशाल के आने की भनक लगी तो ग्रामीणों ने नीचे जमा करके हल्ला-गुल्ला किया. लड़की के परिवार वालों को पता चला तो वे घर की छत पर पहुंचे जहां दोनों प्रेमी युगल मिल रहे थे. परिवार वालों ने प्रेमी को पकड़ने के लिए घेर लिया. फिर दोनों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़कर 23 फीट ऊंचाई से छलांग लगा दी.

दोनों की हालत गंभीर

विशाल और उसकी प्रेमिका दोनों इसमें बुरी तरह घायल हो गए हैं. दोनों की हालत गंभीर है और दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है. मामले में खजनी थाना प्रभारी जयंत कुमार सिंह ने बताया कि सूचना पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया. इलाज चल रहा है. दोनों पक्षों में किसी ने तहरीर नहीं दी है. शिकायत होती तो आगे की कार्रवाई की जाएगी.