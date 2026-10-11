इधर आराधना मिश्रा ने संभाला काम और उधर बवाल, चल गए जूते; अजय राय को हाथ जोड़कर मनाते रहे प्रमोद तिवारी- VIDEO

यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित कांग्रेस मुख्यालय में रविवार को भारी हंगामा हो गया. बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनीं आराधना मिश्रा मोना और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के समर्थक भिड़ गए. दोनों के समर्थकों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. धक्का-मुक्की भी हुई. जूते भी चले. इसका वीडियो भी सामने आया है. कांग्रेस दफ्तर में हुई धक्का-मुक्की का वीडियो में काफी गहमागहमी देखी जा रही है. यह भी दिख रहा है कि प्रमोद तिवारी अजय राय को हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं. कहा जा रहा है कि अजय राय और आराधना मिश्रा के समर्थकों में हुई बहस और तेज हो रही थी. ऐसे में प्रमोद तिवारी ने अजय राय को हाथ जोड़कर मनाया.

अजय राय के विरोध से शुरू हुआ बवाल

मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस राज्य मुख्यालय पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का विरोध हुआ. जिसके बाद अजय राय के समर्थकों ने बवाल काटा. जूते-चप्पल चलने तक की नौबत आ गई. बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्षद ममता चौधरी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद अजय राय के समर्थक भड़क गए. इस दौरान कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय प्रमोद तिवारी से कहते हुए दिख रहे हैं कि मुझे गाली दी गई है.

हंगामे के बीच हाथ में जूता लिए कांग्रेस कार्यकर्ता.

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अजय राय को हटाकर आराधना मिश्रा को बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष

ऐसे में बीच-बचाव के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी को आना पड़ा. तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रमोद तिवारी हाथ जोड़कर अजय राय को मानते हुए दिख रहे हैं. मालूम हो कि कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले ही अजय राय को हटाकर आराधना मिश्रा मोना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. आराधना मिश्रा मोना कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रमोद तिवारी की बेटी है. आज आराधना मिश्रा मोना ने लखनऊ कांग्रेस मुख्यालय पहुंच कर अपना कार्यभार संभाला, लेकिन उनके कार्यभार संभालते ही पार्टी दफ्तर में भारी बवाल हो गया.

अजय राय करीब 3 साल तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे. वाराणसी लोकसभा सीट से उन्होंने पीएम मोदी को चुनौती दी थी. यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव चलते हुए अपना चेहरा बदल दिया है. अजय राय को अध्यक्ष पद से हटाकर आराधना मिश्रा को कमान दी गई है. इसके साथ ही मुस्लिम कार्यकारी अध्यक्ष और निषाद व दलित नेता को उपाध्यक्ष बनाया गया है.



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