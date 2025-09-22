जानें सीएम योगी क्यों दुकानों पोस्टर चिपकाते दिखे... गोरखपुर में लोगों ने दिल खोलकर किया स्वागत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में सड़क पर उतरकर सीधे जनता से संवाद करते दिखे. वह गोरखनाथ मंदिर से झूलेलाल मंदिर तक पदयात्रा करते हुए दुकानों और मॉल पहुंचे और लोगों को हाल ही में लागू हुए GST सुधारों के बारे में जागरूक किया. दुकानों पर ‘GST बचत उत्सव' के स्लोगन लगाए गए थे, जिनके जरिए लोगों को नए टैक्स स्लैब की जानकारी दी गई।

सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्र और दीपावली से पहले देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी की दरें 18 और 12 प्रतिशत से घटाकर 5 या शून्य कर दी गई हैं. जीवनरक्षक दवाइयां अब पूरी तरह GST मुक्त हो चुकी हैं. किसानों के लिए कृषि से जुड़ी सामग्रियों पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत या जीरो कर दी गई है. वहीं विद्यार्थियों की शैक्षणिक सामग्री पर भी टैक्स घटाकर शून्य कर दिया गया है.

सीएम योगी का लोगों ने किया जमकर स्वागत

पदयात्रा के दौरान सीएम योगी जब दुकानों और गलियों से गुजरे, तो स्थानीय लोगों ने उन पर फूलों की वर्षा की. मुस्लिम समुदाय समेत सभी वर्गों के लोग इस दौरान मौजूद रहे. सीएम योगी ने लोगों से बातचीत की और उनसे पूछा कि जीएसटी कम होने से उन्हें किस तरह राहत मिली है.

सीएम योगी ने कहा कि नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा का महत्व है और इसी पावन मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने उपभोक्ताओं और व्यापारियों को राहत का उपहार दिया है. “GST सुधार से बाजार मजबूत होंगे, खपत बढ़ेगी और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. एक ही नारा हर जगह गूंज रहा है ‘घटी GST, मिला उपहार… धन्यवाद मोदी सरकार'”

अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति: योगी आदित्यनाथ

योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि इन सुधारों से अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि त्योहारों के मौसम में उपभोक्ता अधिक उत्साह के साथ खरीदारी करेंगे. उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. उन्होंने इसे “एक सुधार, अनेक लाभ” बताते हुए कहा कि भाजपा का उद्देश्य सिर्फ टैक्स में बदलाव नहीं, बल्कि हर वर्ग के जीवन को आसान बनाना है.

