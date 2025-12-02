संभल में सिटी मजिस्ट्रेट को दिखी कुएं जैसी संरचना, राजस्व विभाग को मौके पर बुलाया और दिया यह सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध गैस रिफिलिंग की जांच के लिए गए सिटी मजिस्ट्रेट को एक प्राचीन कुआं मिला. उस कुएं पर अतिक्रमण किया गया था. वहां एक घर बना हुआ मिला है. सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर राजस्व विभाग की टीम को बुलाकर कुएं की संरचना और स्थिति की जांच करने का आदेश दिया. माना जा रहा है कि प्रशासन राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर सकता है.

अवैध गैस रिफिलिंग पर कार्रवाई में मिली कुएं जैसी संरचना

दरअसल सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर सिंह संभल में अवैध गैस रिफिलिंग के धंधे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं.इसी सिलसिले में उन्होंने मंगलवार को अकबर नाम के एक व्यक्ति घर छापामार कार्रवाई की. छापेमारी के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट की नजर अकबर के पड़ोस में बने एक प्राचीन कुएं पर किए गए अवैध निर्माण पर भी पड़ी. इसके बाद उन्होंने राजस्व विभाग की टीम को मौके पर बुलाया. सिटी मजिस्ट्रेट ने राजस्व विभाग की टीम को कुएं की संरचना और स्थिति की जांच करने के आदेश दिए.माना जा रहा है कि लेखपाल की रिपोर्ट आने के बाद प्राचीन कुएं पर बने इस अवैध मकान को हटाने की कार्रवाई की जाएगी.

इस छापामार कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके से 26 घरेलू गैस सिलेंडर और गैस रिफिलिंग में काम आने वाले उपकरण बरामद किए.आरोपी अकबर घरेलू गैस सिलेंडरों से वाहनों में गैस रिफिलिंग करता था. सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी अकबर को गिरफ्तार कर लिया है. पूर्ति निरीक्षक को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं.

सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर सिंह ने बताया कि अवैध गैस रिफिलिंग के धंधे में दर्जनों सिलेंडर और आठ-10 मशीनें बरामद की गई हैं.उन्होंने बताया कि जब टीम दूसरी जगह सिलेंडर जब्त करने पहुंची, तो वहां कुएं जैसी संरचना दिखाई दी. लेखपाल को बुलाकर मौके की जांच कराई गई.प्राथमिक जांच में स्पष्ट होने के बाद ही उच्च अधिकारियों को जानकारी दी जाएगी.

संभल में कुएं

वहीं जिस घर के सामने कुएं जैसी संरचना मिली है,उस घरवालों का कहना है कि वह सीढ़ी का ढांचा है. लेकिन वह कुएं जैसा दिखता है.

पिछले महीने भी संभल के जिला प्रशासन ने एक व्यक्ति की शिकायत पर एक कुएं की खुदाई शुरू करवाई थी. दरअसल एक व्यक्ति ने कलेक्टर को प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि उसे शक है कि 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगे में उसके दादा की हत्या कर शव को उसी कुएं में फेंक दिया गया था. प्रशासन ने इसी आवेदन पर उस कुएं की खुदाई शुरू करवाई थी.

