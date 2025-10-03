विज्ञापन
विशेष लिंक

बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा, पुलिस की सतर्कता से टली अनहोनी

बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कठोर करवाई का आश्वासन काम आ गया और अनहोनी टल गई.

Read Time: 2 mins
Share
बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा, पुलिस की सतर्कता से टली अनहोनी

उत्तरप्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान नोक-झोंक का मामला सामने आया है. यहां घर की पुताई कर रहे मुस्लिम युवक पर गुलाल पड़ गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. हालांकि, पुलिस की तुरंत कार्यवाई की वजह से मामला शांत हुआ, नहीं तो बड़ा विवाद हो सकता था.

पुलिस ने मामला कराया शांत

उत्तरप्रदेश के बहराइच के रूपईडीहा थाना क्षेत्र के सुमेरपुर गांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकल रहा था. यहां एक घर की चूने से पुताई कर रहे मुस्लिम युवक पर जुलूस में उड़ रहा गुलाल पड़ गया, जिससे उत्तेजित युवक और जुलूस में मौजूद दुर्गा भक्तों में नोंक-झोंक शुरू हो गई. मौके पर पहुंचे मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारियों ने मामला शांत कराकर विसर्जन शुरू कराया.

साल 2024 में हुआ था बवाल

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कठोर करवाई का आश्वासन काम आ गया और अनहोनी टल गई. पिछले साल बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान दो समुदायों में जबरदस्त बवाल हुआ था. डीजे को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि बात गोलीबारी तक पहुंच गई. इस हिंसा में एक 22 साल के युवक की मौत और कई लोग घायल हुए थे. 

क्या था पूरा मामला

जुलूस जब महराजगंज बाजार में समुदाय विशेष के मोहल्ले से गुजर रहा था तो दो पक्षों में कहासुनी हुई और इस दौरान छतों से पत्थर फेंके जाने लगे, जिससे विसर्जन में भगदड़ मच गई थी. जैसे ही हिंसा भड़की रामगोपाल को एक घर में ले जाकर मौत के घाट उतार दिया गया था. रामगोपाल की मौत की खबर के बाद बहराइच में बवाल शुरू हो गया और जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने आरोपी समेत वहां कई वाहनों में तोड़फोड़ मचाई और आग लगा दी.

(सलीम सिद्दीकी की रिपोर्ट)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Durga Idol Immersion Controversy, Bahraich News, Bahraich News In Hindi, Bahraich (UP)
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com