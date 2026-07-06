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कंटेनर में बना था सीक्रेट कम्पार्टमेंट, खोलते ही ग‍िरने लगा 6 करोड़ का सामान, IPS रामटेके ने ल‍िया एक्‍शन

आईपीएस रामटेक ने बताया कि बरामद गांजा एक बड़े कंटेनर में उड़ीसा के नवरंगपुर से लाया गया था. इस बड़े कंटेनर में एक सीक्रेट कम्पार्टमेंट भी बनाया गया था, जिसमें गांजे को छिपाकर रखा गया था.

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कंटेनर में बना था सीक्रेट कम्पार्टमेंट, खोलते ही ग‍िरने लगा 6 करोड़ का सामान, IPS रामटेके ने ल‍िया एक्‍शन

कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच और थाना सजेती पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. एडीसीपी साउथ सुमित सुधाकर रामटेके के निर्देशन में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन व्हाइट पाउडर' के तहत करीब 450 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 6 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान जयपुर निवासी रामसुमेर को गिरफ्तार किया है. 

एडीसीपी साउथ सुमित सुधाकर रामटेके के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच और सजेती पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अनूपुर-परास रोड पर बरीपाल और कुरिया गांव के बीच कंटेनर को रोककर तलाशी ली गई. जांच के दौरान कंटेनर के अंदर बनाए गए सीक्रेट कम्पार्टमेंट द‍िखे. पुल‍िस ने इन सीक्रेट कम्पार्टमेंट को खोलकर देखा तो हैरान रह गए. पुल‍िस ने 450 किलोग्राम गांजा बरामद क‍िया. 

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उड़ीसा के नवरंगपुर से लाया गया था गांजा 

आईपीएस रामटेक ने बताया कि बरामद गांजा एक बड़े कंटेनर में उड़ीसा के नवरंगपुर से लाया गया था. इस बड़े कंटेनर में एक सीक्रेट कम्पार्टमेंट भी बनाया गया था, जिसमें गांजे को छिपाकर रखा गया था. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान रामसुमेर को गिरफ्तार किया है, जो जयपुर का रहने वाला है. 


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