NDTV Profit Business Leadership Awards 2026: कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दिग्गजों को आज मिलेगा सम्मान, देखें लिस्ट

NDTV Profit Business Leadership Awards 2026: एनडीटीवी प्रॉफिट के बिजनेस लीडरशिप अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन आज यानी रविवार, 26 जुलाई को होने जा रहा है. इस खास समारोह में भारतीय बिजनेस इंडस्ट्री के दिग्गजों, कंपनियों और नए विचारों को सम्मानित किया जाएगा. इस दौरान उन लीडर्स और कंपनियों को अवॉर्ड दिए जाएंगे, जिन्होंने अपने काम, मजबूत लीडरशिप, इनोवेटिव सोच और शानदार परफॉर्मेंस से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. इन अवॉर्ड्स के लिए विजेताओं को चुनने के लिए दो आसान स्टेप्स अपनाए गए हैं. इसमें कंपनियों की परफॉर्मेंस और जूरी मेंबर्स की रिपोर्ट, दोनों का ध्यान रखा गया है.

कैसे चुने गए विनर्स? जानिए सेलेक्शन प्रोसेस

इन अवॉर्ड्स के लिए सबसे पहले कंपनियों को तय फाइनेंशियल और बिजनेस स्टैडर्ड के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया. इसके बाद इन नामों की समीक्षा एक स्वतंत्र जूरी ने की. जूरी ने केवल आंकड़ों पर ही नहीं, बल्कि कंपनी के लीडरशिप, ,स्ट्रैटजी, इनोवेशन और इंडस्ट्री पर उसके प्रभाव जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए अंतिम विजेताओं का चयन किया.

किन-किन कैटेगरी में दिए जाएंगे अवॉर्ड?

एनडीटीवी प्रॉफिट बिजनेस लीडरशिप अवॉर्ड्स 2026 में कई अहम कैटेगरी बनाए गई हैं. इनमें बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर (Business Leader of the Year),आईपीओ ऑफ द ईयर (IPO of the Year),एआई चैंपियन ऑफ द ईयर (AI Champion of the Year), वेल्थ क्रिएटर ऑफ द ईयर (Wealth Creator of the Year), न्यू इकोनॉमी लीडर ऑफ द ईयर (New Economy Leader of the Year) और शामिल हैं.

इनके अलावा, समारोह में कई खास एडिटोरियल अवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे. इनमें समाज और अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने वालों के लिए रीफॉर्मर ऑफ द ईयर (Reformer of the Year), सामाजिक कार्य करने वालों के लिए फिलेन्थ्रोपिस्ट ऑफ द ईयर (Philanthropist of the Year) और एंटरटेनमेंट इंडस्टट्री के दिग्गजों के लिए एंटरटेनर ऑफ द ईयर (Entertainer of the Year) जैसी कैटेगरी शामिल हैं.

इतना ही नहीं, अपनी नई सोच से मिसाल कायम करने वालों को ट्रेलबलेजर ऑफ द ईयर (Trailblazer of the Year), स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वालों को आत्मनिर्भरता चैंपियन (Atmanirbharata Champion) और उद्योग जगत में लाइफटाइम योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट (Lifetime Achievement) अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा.

कौन करेगा विजेताओं का फैसला? जूरी में कौन-कौन शामिल हैं?

इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड के विजेताओं का चयन भारतीय उद्योग जगत और रेगुलेटरी बॉडीज के अनुभवी दिग्गजों की एक विशेष जूरी ने किया है, जिसके अध्यक्ष भारती एंटरप्राइजेज के फाउंडर और चेयरमैनसुनील भारती मित्तल हैं. जूरी में कई बड़े नाम शामिल है...