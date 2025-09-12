बुलंदशहर: शख्स पर चिपकी लाखों मधुमक्खियां पर नहीं मारा डंक... वजह जान आप भी रह जाएंगे हैरान

उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक शख्स के ऊपर लाखों की संख्या में मधुमक्खियां चिपकी हुई दिखाई दे रही हैं लेकिन हैरत की बात यह है कि ये मधुमक्खियां युवक को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं.

दरअसल, यह मामला बुलंदशहर जिले की स्याना तहसील क्षेत्र के खेतों का है, जहां राजेन्द्र नामक युवक को देखते ही लाखों की तादाद में मधुमक्खियां उससे आकर चिपक जाती और लोग युवक को मधुमक्खी लवर कहकर बुलाने लगे हैं.

बरसात के मौसम में अक्सर मधुमक्खियों को भोजन जुटाने में काफी दिक्कत होती है. ऐसे में राजेन्द्र उनके लिए मसीहा बनकर सामने आया है, क्योंकि राजेन्द्र उनके लिए भोजन का इंतजाम करता है, और हर रोज उन लाखों मधुमक्खियों को भोजन कराता हैं.

शायद यही वजह है कि मधुमक्खियां उन्हें अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना दोस्त समझती हैं, और युवक को बहुत अच्छे से पहचानती हैं, फिलहाल तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों को हैरत में डाल दिया है. लोग हैरान हैं कि इतनी बड़ी संख्या में मधुमक्खियां किसी इंसान पर हों और फिर भी डंक न मारें ये कैसे संभव है.

वही मधुमक्खी लवर राजेन्द्र का कहना है कि वो बरसात के दिनों में इनके खाने-पीने का इंतज़ाम करता है और इसलिए ये मधुमक्खियां मुझे अपना साथी मानती हैं, मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचातीं. राजेन्द्र का यह अनोखा प्रेम मधुमक्खियों के साथ अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.