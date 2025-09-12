विज्ञापन
विशेष लिंक

बुलंदशहर: शख्स पर चिपकी लाखों मधुमक्खियां पर नहीं मारा डंक... वजह जान आप भी रह जाएंगे हैरान

बरसात के मौसम में अक्सर मधुमक्खियों को भोजन जुटाने में काफी दिक्कत होती है. ऐसे में राजेन्द्र उनके लिए मसीहा बनकर सामने आया है, क्योंकि राजेन्द्र उनके लिए भोजन का इंतजाम करता है, और हर रोज उन लाखों मधुमक्खियों को भोजन कराता हैं.

Read Time: 2 mins
Share
बुलंदशहर: शख्स पर चिपकी लाखों मधुमक्खियां पर नहीं मारा डंक... वजह जान आप भी रह जाएंगे हैरान
  • बुलंदशहर के स्याना तहसील क्षेत्र में युवक पर लाखों मधुमक्खियां चिपकी हुई हैं लेकिन वे नुकसान नहीं पहुंचातीं
  • मधुमक्खियां बरसात के मौसम में भोजन की कमी से जूझती हैं, राजेन्द्र उन्हें रोज भोजन कराकर मदद करता है
  • राजेन्द्र का मधुमक्खियों के प्रति प्रेम और देखभाल उन्हें मधुमक्खियों का मित्र बनाती है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बुलंदशहर:

उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक शख्स के ऊपर लाखों की संख्या में मधुमक्खियां चिपकी हुई दिखाई दे रही हैं लेकिन हैरत की बात यह है कि ये मधुमक्खियां युवक को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

दरअसल, यह मामला बुलंदशहर जिले की स्याना तहसील क्षेत्र के खेतों का है, जहां राजेन्द्र नामक युवक को देखते ही लाखों की तादाद में मधुमक्खियां उससे आकर चिपक जाती  और लोग युवक को मधुमक्खी लवर कहकर बुलाने लगे हैं. 

बरसात के मौसम में अक्सर मधुमक्खियों को भोजन जुटाने में काफी दिक्कत होती है. ऐसे में राजेन्द्र उनके लिए मसीहा बनकर सामने आया है, क्योंकि राजेन्द्र उनके लिए भोजन का इंतजाम करता है, और हर रोज उन लाखों मधुमक्खियों को भोजन कराता हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

शायद यही वजह है कि मधुमक्खियां उन्हें अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना दोस्त समझती हैं, और युवक को बहुत अच्छे से पहचानती हैं, फिलहाल तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों को हैरत में डाल दिया है. लोग हैरान हैं कि इतनी बड़ी संख्या में मधुमक्खियां किसी इंसान पर हों और फिर भी डंक न मारें ये कैसे संभव है.

Latest and Breaking News on NDTV

वही मधुमक्खी लवर राजेन्द्र का कहना है कि वो बरसात के दिनों में इनके खाने-पीने का इंतज़ाम करता है और इसलिए ये मधुमक्खियां मुझे अपना साथी मानती हैं, मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचातीं. राजेन्द्र का यह अनोखा प्रेम मधुमक्खियों के साथ अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bulandshahr Bee Lover Viral Video, Viral Bee Swarm Video India, Man And Bees Viral Clip
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com