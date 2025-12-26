हिंदू देवी-देवताओं की जगह हीरो-हिरोइन को फोटो लगाएं, इससे सुंदर बच्चे...यह कहने पर बौद्ध कथा वाचक गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में बौद्ध कथा वाचक और कार्यक्रम के आयोजक पर मुकदमा दर्ज कराया गया है. दरअसल बौद्ध महिला कथा वाचक ने कार्यक्रम में हिन्दू देवी देवताओ के खिलाफ अभद्र और अमर्यादित भाषा का उपयोग किया था. बौद्ध महिला कथा वाचक ने मंच से मां दुर्गा से लेकर गणेश भगवान तक के बारे में गलत बाते बोली थीं. राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए थाने में तहरीर देकर महिला कथा वाचक और कार्यक्रम के आयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने महिला कथा वाचक और कथा के आयोजक को गिरफ्तार कर लिया है.

बौैद्ध कथा वाचक ने कहा क्या था

धार्मिक मंच से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करती महिला बौद्ध कथा वाचक अर्चना सिंह बौद्ध हैं. कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के मलखानपुर के आंबेडकर पार्क में सात दिवसीय कथा का आयोजन चल रहा था. महिला कथा वाचक ने माँ दुर्गा के आठ हाथों को लेकर अभद्र टिप्पणी की. उन्होंने हनुमान जी, गणेश भगवान और काली मां तक के बारे में गलत और अमर्यादित भाषा का उपयोग किया. कथा वाचक ने कहा की इन सभी भगवानों का घरों में फोटो तक ना लगाएं, बल्कि इनकी जगह हीरो-हीरोइन की फोटो लगाएं. इससे घर में पैदा होने वाला नवजात सुंदर तो होगा.

उनके इस कथन का राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया. रसूलाबाद कोतवाली में कथा वाचक अर्चना सिंह बौद्ध और कार्यक्रम के आयोजक के खिलाफ तहरीर दी.उनकी तहरीर के आधार पर पुलिस ने कथा वाचक अर्चना सिंह बौद्ध और कार्यक्रम के आयोजक गुलाब राम को हीरासत में ले लिया है. आगे की तफ्तीश पुलिस कर रही है. जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे पुलिस उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.

ये भी पढ़ें: 'मंगेतर' से शादी की जिद लिए बिजली के टॉवर पर चढ़ गई युवती, परिजनों की हां पर आई नीचे