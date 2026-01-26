- पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वे चुनाव और सांसद पद से ऊपर उठ चुके हैं और अपनी नई पहचान बनाएंगे.
- उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें किनारे करने की साजिश हुई थी लेकिन वे लोकसभा में वापस आने का इरादा रखते हैं.
- बृजभूषण शरण सिंह ने बताया कि वे किसान परिवार से हैं और अपनी जनता की वजह से आज इस मुकाम पर हैं.
उत्तर प्रदेश के गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने एक बयान से सियासी हलचल बढ़ा दी है. उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि मैं अब चुनाव से ऊपर उठ चुका हूं, मैं सांसद के पद से ऊपर हूं. साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे लिए सांसद का पद मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं फिर से अपनी पहचान बनाऊंगा. उन्होंने कहा कि यह एक साजिश थी जिसने मुझे किनारे करने की कोशिश की. उन साजिशकर्ताओं के लिए बृजभूषण सिंह निश्चित रूप से लोकसभा में वापस आएगा.
गोंडा के कटरा बाजार के नारायणपुरा गांव में खिलाड़ी समरसता भोज और कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी पहुंचे.
आपकी वजह से मेरा सिर नहीं झुकता: बृजभूषण सिंह
कार्यक्रम में बृजभूषण शरण सिंह ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि हम किसी राजघराने में पैदा नहीं हुए हैं. यह बात सब जानते हैं. हम एक किसान परिवार में पैदा हुए हैं और आज मैं जो कुछ भी हूं, वो आप लोगों की वजह से हूं. मेरी जनता की वजह से हूं. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मेरा सिर नहीं झुकता है तो वो आपकी वजह से है. मैंने यह तय किया है कि अगर मैं कभी झुकूंगा तो सिर्फ गरीबों और मजलूमों के सामने झुकूंगा, जो लोग हमें चुनौती देना चाहते हैं, उन्हें देने दीजिए मैं झुकूंगा नहीं.
चुनाव लड़ने को लेकर क्या बोले बृजभूषण सिंह?
बृजभूषण शरण सिंह ने चुनाव लड़ने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लोग बार-बार पूछते हैं कि मैं चुनाव कहां से लड़ूंगा. मैं आपको बता दूं कि मैं अब चुनाव से ऊपर उठ चुका हूं. मैं सांसद के पद से भी ऊपर हूं. बहुत से दूसरे लोग भी आसपास हैं, लेकिन क्या लोग उन्हें जानते भी हैं. आपने मुझे एक ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है. अब मेरे लिए सांसद का पद मायने नहीं रखता, लेकिन मैं फिर से अपनी पहचान बनाऊंगा क्योंकि मेरी जनता ने मुझे रिटायर नहीं किया है.
लोकसभा में वापस आऊंगा: बृजभूषण शरण सिंह
साथ ही उन्होंने कहा कि यह एक साजिश थी जिसने मुझे किनारे करने की कोशिश की. उन साजिशकर्ताओं के लिए बृजभूषण सिंह निश्चित रूप से लोकसभा में वापस आएगा. मैं कहां से जाऊंगा यह तो सिर्फ भगवान जानता है. मैं वहां जाऊंगा जहां कोई सांसद जनता की सेवा ठीक से नहीं कर रहा होगा. उन्होंने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि वे 50 साल तक सत्ता में रहेंगे, उनके खिलाफ मेरे पास यह आत्मविश्वास और ताकत आप लोगों की वजह से है. मेरा स्थानीय समाज, मेरा जिला, मेरा राज्य और अब जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा देश मेरे साथ खड़ा है.
