ये इमरजेंसी वाली मानसिकता...शकील अहमद के राहुल के खिलाफ बयान देने के बाद कांग्रेस पर BJP का हमला

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे डॉ. शकील अहमद हाल ही में अपनी ही पूर्व पार्टी के निशाने पर आ गए हैं. दरअसल उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कड़े बयान देने के बाद दावा किया है कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके पटना और मधुबनी स्थित घरों पर हमले का आदेश दिया है. इन आरोपों के बाद राजनीति भी गरमा गई है और सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है.

बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा

बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह कांग्रेस की इमरजेंसी वाली मानसिकता का परिचय है... कांग्रेस पार्टी असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती. कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से शकील अहमद को नुकसान पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं. जो शकील अहमद के साथ हो रहा है वो कइयों के साथ हुआ. कांग्रेस पार्टी भले आदमी का बर्दाश्त ही नहीं पर पाती.

अगर कुछ भी बोला गांधी फैमिली के बारे में, चाहे पार्टी के हित में हो या फिर देश हित में तो उनका थरूर और शकील अहमद जैसा हाल होता है, शहजाद जैसा हाल होता है. मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं है कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं की तरफ से सुपारी दी जा रही है. उनको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाए. कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन अपने घर ही में इसे गायब कर रखा है.

शकील अहमद का सनसनीखेज दावा

शकील अहमद ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमला कराने का आदेश दिया है. शकील अहमद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि अभी‑अभी कांग्रेस के कुछ साथियों ने गुप्त रूप से खबर दी है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस/युवा कांग्रेस को आदेश दिया है कि 27 जनवरी को पुतला दहन के बहाने मेरे पटना और मधुबनी निवास पर आक्रमण किया जाए, यह जनतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है.

शकील अहमद ने क्या कहा और क्यों छिड़ा विवाद

शकील अहमद ने राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि "राहुल गांधी उन लोगों से खतरा महसूस करते हैं, जिनका जमीनी आधार है या जो अपने इलाके में लोकप्रिय हैं, खासकर ऐसे लोग जो उनसे राजनीतिक में वरिष्ठ हैं." कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद और बिहार के दिग्गज नेता रहे शकील अहमद ने बिहार चुनाव के बाद यह कहते हुए पार्टी छोड़ दी थी कि वो कांग्रेस में अपमानित महसूस कर रहे थे.

एक इंटरव्यू में शकील अहमद ने कहा, "राहुल गांधी जी जिस दिन अपना पहला चुनाव जीते उस दिन मैं अपना पांचवा चुनाव जीता. उनसे 19 साल पहले मैं सांसद, विधायक बन चुका था. लोगों का इन-बिल्ड कुछ होता है, तो जिनके साथ बैठने में उनको ये नहीं लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उनको बॉस मान रहा है, ऐसे लोगों के साथ वो बैठने में असहज होते हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ऐसे नेताओं को जल्द से जल्द पार्टी से बाहर करना चाहते हैं.