बीजेपी सांसद की बहन की बीच सड़क पर की गई डंडों से पिटाई, ससुरालवालों पर केस दर्ज

महिला उत्पीड़न पर वक्त-वक्त पर सख्त कानून बनते हैं लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे है. अब देखिए ना, कानून बनाने वाले सांसद की बहन ही घरेलू हिंसा का शिकार हो गईं. वो भी हल्के अंदाज में नहीं. बीच सड़क पर उसकी पिटाई की गई. बीजेपी सांसद की छोटी बहन को ससुराल वालों ने बीच सड़क पर सबके सामने डंडों से पीटा. अब जब वीडियो सामने आया तब जाकर मुकदमा दर्ज किया गया. पिटाई का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. ये घटना कासगंज जिले के थाना सहावर क्षेत्र की है.

गोली मारने की धमकी दी

वीडियो में जो महिला डंडों से मार खा रही है ये कोई आम महिला नहीं है. इनके भाई देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा के सांसद हैं. ये यूपी के फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद की छोटी बहन हैं. वहीं मारपीट करने वाले कोई और नहीं, पीड़ित रीना के ससुर और देवर बताए जा रहे है. आरोप है कि ससुर ने लाइसेंसी रायफल से गोली मारने की धमकी भी रीना को दी.

सांसद की बहन की सार्वजनिक पिटाई की गई. लोग वीडियो बनाते रहे लेकिन ससुराल वालों को ना कानून का डर दिखाई दिया और ना लोक लाज का. पिटाई करते समय देवर ने वीडियो बनाने वाले का फोन तक छीने की कोशिश की. वीडियो वायरल होने पर लोगों को पता चला कि जिस महिला को मारा जा रहा है वो सांसद मुकेश राजपूत की छोटी बहन है.

पुलिस ने पीड़िता के ससुर और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. रीना के अनुसार लंबे समय से वो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं. वहीं आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. जिनकी तलाश पुलिस कर रही है. हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस ने कोई बयान नहीं दिया है.

Report - फहीम अख्तर