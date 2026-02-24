होली से पहले ग्रेटर नोएडा में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 200 किलो नकली पनीर किया जब्त

ग्रेटर नोएडा होली से पहले मिलावटखोरों की खैर नहीं है. प्रशासन ऐसे हर ठिकानें पर छापेमारी कर रहा है जहां नकली खाद्य पदार्थ रखे होने की सूचना मिल रही है. मंगलवार को भी प्रशासन ने एक ऐसी ही कार्रवाई करते हुए 200 किलो नकली पनीर को नष्ट कर दिया है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी विशाल कुमार और सैयद इब्दुल्लाह की टीम ने ग्रेटर नोएडा स्थित तिलपता गांव में चौधरी पनीर भंडार से लगभग 200 किलो पनीर पाया गया.

टीम द्वारा उस पनीर का एक नमूना लेकर बाकि बचे पनीर जोकि 200 किलो था उसको गांव के पास बने नाले में डाल दिया गया है. जबकि दूसरी तरफ नोएडा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसके पांडे एवं ओपी सिंह की टीम ने सेक्टर 45 नोएडा स्थित गणेशपुरम रेस्टोरेंट से खोया का एक नमूना लिया और नोएडा सेक्टर 93 स्थित गोपाल सीट से भी एक खोया का नमूना लिया गया. इस तरह खाद्य सुरक्षा विभाग ने तीन नमूने लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे हैं.

खाद्य सुरक्षा उपयुक्त सर्वेश कुमार ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशन में आगामी पर्व होली को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है. किसी भी मिलावटखोरो को बक्सा नहीं जाएगा. खाद्य सुरक्षा विभाग का उद्देश्य है कि लोगों को शुद्ध और स्वच्छ मिठाइयां और व्यंजन मिले. उन्होंने यह भी कहा है कि जिले में मिलावटखोरो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

