विज्ञापन
विशेष लिंक

बरेली हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो और आरोपियों को एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार

आपको बता दें कि पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें मौलाना तौकीर रजा और उसके वो गुर्गे भी शामिल हैं, जिन्होंने बरेली में एक योजना के तहत हिंसा भड़काने की कोशिश की थी.

Read Time: 3 mins
Share
बरेली हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो और आरोपियों को एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार
यूपी पुलिस ने बरेली में हुए बवाल के मामले में दो अपराधियों का किया एनकाउंटर
बरेली:

उत्तर प्रदेश के बरेली में बीते दिनों हुए बवाल और हिंसा के मामले में यूपी पुलिस एक्शन मोड में है. पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है.गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ईद्रीस और इकबाल के रूप में की गई है. आरोपियों से पुलिस की ये मुठभेड़ बरेली के सीबी गंज इलाके में हुई है. पुलिस की अभी तक की जांच में पता चला है कि दोनों गिरफ्तार आरोपी मूल रूप से शाहजहांपुर के रहने वाले हैं. दोनों आरोपियों पर आरोप है कि इन दोनों ने मिलकर बंदूक छीनी थी. 

बरेली में बवाल करने के लिए बाहर से लाए गए थे लोग

बरेली में बीते दिनों हुए बवाल को लेकर पुलिस की अभी तक की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस के अनुसार बरेली में बवाल के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल से भी लोगों को बुलाया गया था. पुलिस इस मामले में अभी अपनी जांच कर रही है. पुलिस ने अभी तक इस मामले में तौकीर रजा समेत 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है. 

आपको बता दें कि पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें मौलाना तौकीर रजा और उसके वो गुर्गे भी शामिल हैं, जिन्होंने बरेली में एक योजना के तहत हिंसा भड़काने की कोशिश की थी. पुलिस ने इस मामले में तौकर रजा के करीबी माने जाने वाले शमशाद को भी गिरफ्तार कर लिया है. आपको बता दें कि शमशाद इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल का जिलाध्यक्ष है. 

शमशाद ने ही करवाई थी पुलिस पर फायरिंग

पुलिस की जांच में पता चला है बरेली में हुए बवाल के पीछे शमशाद का बड़ा हाथ है. पुलिस सूत्रों के अनुसार अभी तक की जांच में पता चला है कि शामत गंज पुलिस के पास जिस समय पुलिस टीम पर फायरिंग हुई, उस घटना के पीछे भी शमशाद का हाथ था. पुलिस के अनुसार शमशाद ने तीनों अलग-अलग जगहों पर उपद्रव की योजना बनाई थी. शमशाद के साथ नदीम खान और नफीफ ने भी जमकर उपद्रव कराने की योजना बनाई थी. तीनों ने अलग-अलग जगहों पर उपद्रव करने की पूरी तैयारी की थी, लेकिन पुलिस की चौकसी की वजह से वह अपने मंसूबे को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bareilly Violence, Encounter In Bareilly Case
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com